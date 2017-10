Torsdagens Premier League-rykter

Barcelona-stjerner skal ha sagt klart ifra om at klubben ikke trenger Philippe Coutinho.

Liverpool-stjernen Philippe Coutinho var sterkt koblet til Barcelona gjennom overgangsvinduet i sommer. Det er ikke utenkelig at katalanerne returnerer med et nytt bud i januar, men ifølge Diario Gol er det ikke alle som ønsker brasilianeren på Camp Nou. Andres Iniesta og Ivan Rakitic skal nemlig ha sagt klart ifra at Coutinho ikke trengs.

Diafra Sakho var nær ved å forlate West Ham til fordel for Rennes i sommer, men overgangen falt gjennom på deadline day. Sakho er imidlertid fremdele klar på at han ønsker seg bort fra Øst-London, melder Sky Sports.

Tottenham er godt fornøyd med hva Davinson Sanchez så langt har vist fram i Spurs-drakta etter overgangen fra Ajax. London-klubben vurderer nå å hente enda en spiller fra Amsterdam-klubben - Donny van de Beek. Det skriver HITC.

Atletico-spissen Kevin Gameiro sier han er forberedt på å kjempe om en plass på laget, samtidig som Diario AS kobler ham til en overgang til Everton.

En annen Atletico-spiller som kobles til engelske klubber er Saul Niguez. Ikke alltid troverdige Don Balon hevder Chelsea er villig til å betale 71 millioner pund for spilleren til sommeren.

Ifølge TV-kanalen Gold 7 har Chelsea sett seg ut Napoli-trener Maurizio Sarri som erstatter for Antonio Conte når 48-åringen en gang forlater Chelsea. Italienske medier hevder det er svært sannsynlig at Conte gir seg i London-klubben etter årets sesong.

Ronald Koeman mener den mislykkede jakten på en erstatter for Romelu Lukaku førte til at han fikk sparken. Til Sky Sports sier Koeman at klubben var svært nær ved å signere Olivier Giroud fra Arsenal, men at franskmannen ombestemte seg i siste liten og ville heller bli boende i London.

