Pochettino advarer Chelsea

Etter at Chelsea gikk på et overraskende 1-2-tap hjemme for Crystal Palace sist lørdag, er det bare sju poeng mellom serielederen og Tottenham på 2.-plass.

Pochettinos menn slo Burnley 2–0 og er i kanonform.

Med ni kamper igjen er Tottenham for første gang innen rimelig rekkevidde av Chelsea, og det kan bli enda nærmere etter kampene i kveld.

Da tar Chelsea imot 4.-plasserte Manchester City på Stamford Bridge, mens Tottenham spiller borte mot nedrykkstruede Swansea.

Der Chelsea var virket sårbar i det siste, har Tottenham vist styrke.

– Sju poeng er noe helt annet enn ti poeng, men fortsatt er det masse arbeid som skal gjøres. Det står heller ikke bare på oss, det handler også om at Chelsea må feile. Det er når de feiler at vi må slå til, sa Pochettino.

Mulig

Pochettino mener at Tottenham kan stå øverst på slutten av sesongen hvis de gjør jobben sin.

– Vi må være der når Chelsea bommer. Vi kjemper om ligatittelen, sa argentineren.

Selv om Chelsea gikk på et sjeldent hjemmetap mot Crystal Palace, er troen der på at de fortsatt kan avgjøre det hele på egen hånd. De trenger 21 poeng for å være helt sikker på at Premier League-trofeet blir deres.

Manager Antonio Conte er tydelig på at det er for tidlig å starte feiringen.

– Alt kan skje. Ikke minst her i England. Alle kamper mot Manchester City er tøffe. Det er veldig viktig at vi er godt forberedt. Det kommer helt sikkert til å bli en vrien kamp, sa italieneren.

LEDER: For øyeblikket er det Tottenham som gir serieleder Chelsea og manager Antonio Conte hardest kamp om ligatrofeet.

Avhengig

Manchester City trenger poeng selv siden de kjemper om å sikre seg en plass blant de fire beste. de fire beste er med i neste sesongs kvalifisering til mesterligaen. De ble 2–2 mot Arsenal søndag, og laget til Pep Guardiola er uten seier på de tre siste forsøkene.

– Vi skal spille mot et lag som er stabilt i alt de gjør, sa Guardiola etter kampen mot Arsenal.

I Arsenal er situasjonen atskillig svartere. Klubben er på 6.-plass med hele sju poeng opp til City. Det lukter ikke mesterliga av Arsène Wengers menn. (©NTB)