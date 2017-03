Pochettino begraver Barcelona-ryktene: - Jeg er lojal

ANNONSE

Tottenham-manager Mauricio Pochettino har blitt koblet til Barcelona etter at det ble klart at Luis Enrique gir seg etter denne sesongen. Han ble sågar observert i samtaler med Barcelona-president Josep Maria Bartomeu på en restaurant i den katalanske hovedstaden nå i landslagspausen.

På en pressekonferanse torsdag legger imidlertid Pochettino ballen fullstendig død. Og gir samtidig uttrykk for at følelsene får styre.

- Jeg er Espanyol-supporter, så jeg trenger ikke si noe særlig mer. Og om Daniel Levy gir meg sparken om noen år og jeg er åpen på markedet, så ville det også vært umulig for meg å trene Arsenal, sa Pochettino på pressekonferansen ifølge Daily Mail.

- Det kan være vanskelig å være helt lojal til hjertet sitt og følelsene, men jeg mener at jeg først og fremst må være lojal, deretter manager eller spiller. Jeg er Espanyol-fan. Jeg elsker Espanyol, sier Pochettino videre.

Tilfeldighet



Argentineren, som var nær med å føre Tottenham til sølv i Premier League sist sesong, sier også at møtet mellom han og Bartomeu kun var en tilfeldighet.

- Det stemmer at vi møttes ved en tilfeldighet på en bar i Barcelona sist tirsdag. Jeg har kjent han lenge, fra før han ble president i Barcelona. Det er mange folk man kan si hei til og snakke med i noen minutter, det var det, sier Pochettino.

Kane foran skjema



Nå ser manageren fram til å spille Premier League igjen, etter landslagspausen. Spurs ligger godt an på tabellen og biter seg fast på sølvplassen to poeng foran Manchester City. Til helgen møter Pochettinos menn Burnley.

På pressekonferansen bekrefter manageren at lagets toppscorer Harry Kane fortsatt er ute med skade.

Han hadde dog en liten gladmelding til Spurs-fansen til: Kane er foran skjema og det ligger an til at spissen kan få en snarlig retur til startoppstillingen.

- Det går bra for Harry. Han begynte å trene på bane for et par dager siden. Det ser veldig positivt ut, og vi tror han snart kan være tilbake. Jeg kan dog ikke si nøyaktig når, sier Pochettino.