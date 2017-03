Pochettino maner til ro før Millwall-møtet

ANNONSE

Tottenham har vært i tett dialog med politiet siden det ble klart at laget skulle spille kvartfinale mot London-nabo Millwall. Håpet er å unngå hooligans-bråk i forbindelse med søndagens oppgjør. Spurs- og Millwall-fansen har vært kjent for flere voldelige møter seg imellom helt siden 1970-tallet, og spesielt Millwall-fansen har hatt et frynsete rykte i flere tiår. Millwall har gjort alt i sin makt for å kvitte seg med de verste bråkmakerne, men fortsatt er det noen råtne egg igjen i kurven.

Spurs-manager Pochettino krysser fingrene for at man unngår bråk søndag.

– For meg er det første gang jeg møter Millwall. Jeg har hørt mange ting, men jeg håper at alt vil foregå på en god måte. Jeg håper ingenting skjer. Jeg stoler på at våre fans og Millwalls fans oppfører seg bra. Det er mitt ønske, sier han.

– Fotball er til for å nytes. Det er ingen grunn til å slåss, legger argentineren til.

Millwall-manager Neil Harris er enig. Han gleder seg til bortekampen mot Spurs.

– Vi vil fokusere på det som skjer på banen. White Hart Lane er en "fotballkatedral", en arena med lidenskapelige fans. Vi ser fram til å oppleve atmosfæren, sier Harris.

Spurs har favorittstempelet før matchen. Pochettinos mannskap kjemper i toppen i Premier League, mens Millwall jakter opprykk fra nivå tre (League One).

