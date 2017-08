Pogba: - Det eneste som betyr noe er å vinne Premier League

Franskmannen jakter på flere scoringer, men er klar på at det eneste som betyr noe, er hvordan laget gjør det.

Tidligere i sommer uttalte David Moyes, mannen som tok over som manager for Manchester United etter sir Alex Ferguson, at han var usikker på om Paul Pogba var mannen som skulle stå frem i de viktige kampene.

- Er han en som vil score de virkelig viktige målene, eller stå for den avgjørende målgivende pasningen? Jeg er ikke sikker, skal Moyes ha sagt ifølge Telegraph.

LIVE: Vi følger overgangsvinduet

I et intervju med Telegraph ble Pogba konfrontert med nettopp dette, og spurt om han kan bidra med 20 mål fra midtbaneposisjonen, på samme måte som Paul Scholes, Frank Lampard, Steven Gerrard og Yaya Touré tidligere har gjort.

Spørsmålet skal ha fått frem smilet hos franskmannen.

- Hvis jeg tar straffespark, sier Pogba ifølge Telegraph.

- Hør, det handler ikke om hvem som scorer flest mål. Du kan score 50 ganger, men trenger fortsatt ikke å vinne noe. Det som eneste betyr noe er å vinne Premier League, sier franskmannen.

Selv om Pogba ønsker å øke antallet mål han scorer, er det ikke alt som betyr noe for franskmannen.

- Jeg kom hit for å vinne Premier League, og å utfordre meg selv. Du kan score så mange mål, og ha så mange målgivende pasninger du bare vil, men så lenge du ikke vinner vinner, så betyr det ikke noe. Det du gjør individuelt er bra, men det som betyr noe er å vinne trofeer, avslutter Pogba.

Pogba og Manchester United fikk en god start på Premier League-sesongen med 4-0-seieren over West Ham i helga.

Nysigneringen Romelu Lukaku fikk sine to første mål i Manchester United-drakta, før Anthony Martial og Paul Pogba økte til 4-0.

Seieren sørget for at Pogba og Co tok steget opp på toppen av tabellen etter første runde. I neste oppgjør venter en bortekamp mot Swansea, før Leicester gjester Old Trafford i slutten av måneden.