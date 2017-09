Pogba ut med skade mot Basel

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Paul Pogba måtte forlate banen tidlig i møtet med Basel tirsdag.

Paul Pogba måtte forlate banen allerede 18 minutter ut i tirsdagens Champions League-møte med Basel på Old Trafford.

Den franske midtbanespilleren så ut til å pådra seg en strekk på baksiden av låret i en duell med Mohamed Elyounoussi.

Manchester Uniteds dyreste kjøp gjennom tidene har fått en glimrende start på sesongen og bar kapteinsbindet i tirsdagens Champions League-kamp.

24-åringen har notert seg for to mål og to målgivende pasninger på sesongens fire første Premier League-kamper.

Pogbas erstatter, Marouane Fellaini ga Manchester United ledelsen 1-0.

