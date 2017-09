Overgangsvinduet i Premier League vil fra og med neste sommer stenges før sesongen starter.

Det kommer fram i en pressemelding fra FA torsdag.

- Premier League-klubbene har i dag blitt enige om en endring som gjør at sommerens overgangsvindu vil stenge klokken 17.00 torsdagen før Premier League starter, heter det i pressemeldingen.

Regelen gjelder kun for Premier League og får ingen konsekvenser for klubber i andre ligaer, sett bort fra at de ikke får solgt spillere til England etter at sesongen er i gang.

Premier League-klubbene vil fremdeles ha muligheten til å selge spillere til andre klubber fram til overgangsvinduet stenger for øvrige land.

Endringene betyr at overgangsvinduet neste sommer kommer til å stenge torsdag 9. august klokken 17.00 engelsk tid.

Det er Premier League-klubbene selv som har stemt fram endringen. Temaet har blitt diskutert både forrige vinter og tidligere i sommer.