Leicester tok et sensasjonelt seriegull forrige sesong, men 2016/2017 har så langt vært et mareritt i serien for "revene". Laget er nede på 17.-plass etter 25 runder, kun ett poeng over nedrykksstreken. Lørdag ble Ranieri og co. dessuten slått ut av Millwall i FA-cupen. Millwall spiller på nivå tre i engelsk fotball.

– Jeg vil snakke med spillerne mine igjen. Jeg skal si til dem at vi må kjempe hardt i hver eneste kamp, sier Claudio Ranieri, ifølge BBC.

– Jeg trenger soldatene, jeg trenger gladiatorene. Millwall viste at de har fantastiske gladiatorer, legger italieneren til.

Leicester har hatt én stor opptur så langt denne sesongen. Sterk innsats tok revene videre fra mesterligaens gruppespill. Onsdag står Sevilla på motsatt halvdel i første åttedelsfinale.

– Jeg vil se at vi kjemper til det siste, sier Leicester-manageren.

Rykker Leicester ned denne sesongen, vil det være første gang en regjerende mester har gått ned siden Manchester City gjorde det i 1938.

