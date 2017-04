Rashford sendte United videre til semifinalen i Europa League

ANNONSE

MAN UTD - ANDERLECHT 2-1 (3-2 sammenlagt)

Henrikh Mkhitaryan ga United en lovende start på kampen da han sendte hjemmelaget opp i 1-0 tidlig allerede tidlig i førsteomgangen, men Sofiane Hanni utlignet etter hvert for gjestene.

Til slutt måtte det ekstraomganger til for å skille de to lagene, men Manchester United skulle til slutt ta en fortjent seier mot det belgiske topplaget.

I andre ekstraomgang ble Marcus Rashford den store helten da han banket inn det avgjørende 2-1-målet for de rødkledde.

Etter kampen var ungutten fornøyd med at han og lagkameratene aldri ga opp selv om det ble frustrerende kveld med mange misbrukte sjanser.

- Alt man kan gjøre er å fortsette å skape sjanser. Det var akkurat det vi gjorde og vi presset dem tilbake på banen. Vi fikk mange muligheter og kunne ha scoret, men noen ganger blir kampene sånn. Vi fikk uansett et mål til slutt, sier Rashford til BT Sport.

Rashford skapte flere sjanser gjennom hele kampen og Max-ekspert Kjetil Rekdal var en av dem som lot seg imponere av United-helten.

- Der har Mourinho en juvel å dyrke i årene fremover. En meget god spiller med stor fart og som er målfarlig. Han er pågående og uredd, kommenterte Rekdal mot slutten av oppgjøret.

Tidlig United-scoring

United var på forhånd klare favoritter til å ta seg videre til semifinalen i turneringen og det startet også lovende for de rødkledde.

Kun ni minutter var spilt av oppgjøret da hjemmelaget tok godt vare på en kontringsmulighet. Paul Pogba spilte først nydelig til Marcus Rashford som forsøkte å finne Ibrahimovic foran mål. Pasningen ble blokkert, men den engelske unggutten fikk ballen tilbake. På sitt andre pasningsforsøk fant han imidlertid Henrikh Mkhitaryan som satte inn 1-0 til hjemmelaget.

1-0: Henrikh Mkhitaryan setter inn 1-0 for Manchester United mot Anderlecht.

Mourinhos menn fortsatte å jage flere scoringer etter at de tok ledelsen, men en god Rubén i Anderlecht-målet hindret blant andre Paul Pogba fra å øke hjemmelagets ledelsen.

Anderlecht våknet

Utover omgangen kom gjestene mer inn i kampen og begynte å skapte problemer for United som virket å ta det noe mer med ro.

Etter 20 minutter holdt Frank Acheampong på å utligne for det belgiske laget da han kom til en god mulighet foran United-målet. Eric Bailly fikk imidlertid pressen Anderlecht-spilleren slik at avslutningen gikk over mål.

Men belgierne nektet å gi seg og skapte flere problemer for United.

Da 30 minutter var unnagjort, klarte ikke Manchester United lenger å stå i mot presset fra gjestene. Youri Tielemans forsøkte seg først med et langskudd som smalt inn i tverrliggeren bak Sergio Romero. Returen endte opp hos Lukasz Teodorczyk, men polakken fikk ikke kontroll på ballen. Det gjorde imidlertid lagkamerat Sofiane Hanni som snappet om ballen og satte inn utligningen for gjestene.

- Det er fortjent. De har satset offensivt og får betalt for det, kommenterte Kjetil Rekdal på Max.

SCORET: Sofiane Hanni jubler etter å ha utlignet på Old Trafford.

Da dommeren blåste av til pause stod det 1-1 på Old Trafford.

Enorme sjanser

Det var gjestene startet best i den andre omgangen da Valencia rotet bort ballen i farlig posisjon. Det førte til at Teodorczyk fikk en glimrende mulighet alene foran mål, men polakken var for treg til å avslutte slik at United-backen fikk rettet opp sin egen feil ved å blokkere Anderlecht-angriperens avslutning.

Manchester United var derimot enda nærmere scoring noen få minutter senere da Luke Shaw tok med seg ballen ned til dødlinja. Den kritiserte spillere la inn foran mål hvor Lingard kom stormende, men engelskmannen fikk en dårlig touch på ballen og måtte, dessverre for hjemmefansens del, se ballen trille like utenfor.

Det var tydelig at ingen av lagene ønsket ekstraomganger, noe som førte til at det åpnet seg rom for begge lag, men det var United som skapte de største sjansene.

Etter 68 minutter ble Rashford spilt alene igjennom med keeper, men unggutten klarte ikke å ta vare på sjansen. United-angriperen kom i for spiss vinkel da han forsøkte å runde Rubén, og til slutt fikk Mbodj til slutt rytter opp i situasjonen.

FRUSTRERT: Marcus Rashford fortviler etter å ha misbrukt en stor sjanse for Manchester United.

To minutter senere var det Ibrahimovic som skulle få muligheten til å sette inn 2-1 da Fellaini headet ballen ned til svensken foran Anderlecht-målet, men United-spissen vartet opp med en sjeldent dårlig avslutning som gikk rett på keeper.

Zlatan skadet og ekstraomganger

Hjemmelaget var også nærmest scoring mot slutten av omgangen, men klarte aldri å ta vare på mulighetene.

Det skulle likevel bli dramatisk sekunder før dommeren blåste 2. omgangen. Like før slutt var Ibrahimovic uheldig og slo tilsynelatende kneet da han landet vondt etter en hodeduell.

Da lagene kom tilbake på banen i ekstraomgangene etter en kort pause, ble det klart at svensken måtte byttes ut til fordel for Anthony Martial.

Hjemmelaget fortsatte å skape sjanser også uten Ibrahomvic som ikke hadde noen god kveld på jobb torsdag.

Få minutter ut i første ekstraomgang holdt Pogba på å sette inn 2-1 da han prøvde seg med et brassespark. Avslutningen hadde en god retning, men ble blokkert av en Anderlecht-forsvarer.

De rødkledde var klart best i første ekstraomgang, men gjestene fikk muligheter på overganger, men skjøt utenfor fra distanse på sjansene de fikk.

United fortsatte presset også i andre ekstraomgang, og kun minuttet etter avspark sendte Rashford hjemmefansen til himmels da han satte inn 2-1.

Anderlecht klarte aldri å svare på scoringen, og dermed der Mourinhos menn videre til semifinalen i Europa League.

Europa League-semfinalene trekkes fredag. Også Celta Vigo, Ajax og Lyon gikk torsdag videre i turneringen.

