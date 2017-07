Rashford tomålsscorer da United lekte seg til storseier

Marcus Rashford markerte seg med to scoringer i Manchester Uniteds 5-2-seier over LA Galaxy. Etter pause debuterte storkjøpet Romelu Lukaku for rødtrøyene.

United fikk en komfortabel start på USA-touren. Allerede etter to minutter kunne Rashford enkelt gi engelskmennene 1-0. Den kjappe scoringen kom etter at Jesse Lingard snappet opp ballen høyt i banen og sendte den videre til 19 år gamle Rashford.

Samme mann doblet ledelsen i det 20. minutt. Også denne gangen ble Los Angeles Galaxy hardt straffet for å miste ballen på egen banehalvdel. Ander Herrera spilte videre til Juan Mata, som med en perfekt pasning ga Rashford muligheten til å avslutte iskaldt til 2-0.

Seks minutter senere var det Marouane Fellainis tur til å komme på scoringslisten. Etter pene kombinasjoner mellom Lingard og Herrera hamret belgieren inn Uniteds tredje nettkjenning da han hadde kommet seg like innenfor 16-meteren.

Byttet ut hele laget

Som lovet på forhånd byttet José Mourinho ut hele laget i pausen. Dermed fikk nysigneringene Romelu Lukaku og Victor Lindelöf sjansen for aller første gang i United-drakt. I tillegg ble profiler som Paul Pogba, Anthony Martial og Henrikh Mkhitaryan satt innpå.

Lukaku var nær å få en perfekt start på United-karrieren etter bare fem minutter på banen. Et sløvt utspill fra Galaxy-keeper Brian Rowe endte til slutt rett foran Lukaku, men den belgiske kraftspissen skjøt rett på Rowe.

4-0-målet kom etter nok et balltap fra hjemmelaget i det 67. minutt. Mkhitaryan scoret på en pasning fra Martial. Sistnevnte satte inn Uniteds femte for kvelden ikke lenge etterpå.

United brukte kampen til å teste ut en trebacklinje. Rødtrøyene hadde for det meste kontroll, men Giovani dos Santos reduserte to ganger for Galaxy i det 79. og 88. minutt.

– Vi prøvde et system som vi ikke har brukt så ofte. De siste dagene har vi jobbet for å la spillerne få erfaringer med nye posisjoner. Jeg er fornøyd, men det må selvsagt bli bedre. Vi gjorde defensive feil på baklengsmålene, og vi burde vært enda mer kliniske og scoret flere mål enn vi gjorde, sa Mourinho til ESPN etter kampen.

Forrige sesong hadde seriemester Chelsea stor suksess med å ha et trebacksforsvar. Også Tottenham brukt det ofte, og på tampen av sesongen gikk også Arsenal bort fra den klassiske forsvarsfireren.

Lovpriset Lukaku

Mourinho var tilfreds med debuten til Lukaku, som nylig ble hentet fra Everton for det som kan komme til å koste United nærmere 1 milliard kroner.

– Han scoret ikke mål i dag, men han spilte bedre enn dem som scoret. Han var en «target man», holdt bra på ballen og var ikke egoistisk. I tillegg viste han seg fram som en lagspiller og var rask i kontraspillet. Jeg er veldig fornøyd, sa portugiseren.

Manchester Uniteds neste treningskamp på USA-touren er mot nok et MLS-lag i form av Real Salt Lake. Deretter venter det prestisjekamper mot byrival Manchester City 21. juli og Real Madrid to dager senere.

