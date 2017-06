RB Leipzig krever gigantsum for Keita

ANNONSE

Naby Keita (22) skal være Jürgen Klopps hovedprioritet på overgangsfronten den nærmeste tiden. Etter at Liverpool kjøpte Mohamed Salah, mens overgangen til Virgil van Dijk angivelig gikk i vasken, er det Leipzig-spilleren som nå kobles oftest til Merseyside.

Mandag morgen skriver den tyske storavisen Bild at midtbanespilleren kommer til å bli veldig dyr. Fjorårets sølvmedaljører fra Bundesligaen ønsker ikke å selge sin midtbanejuvel, og skal ha satt et krav om 80 millioner euro for å la spilelren fra Guinea dra. Det tilsvarer omtrent 760 millioner norske kroner.

RB Leipzig hentet Keita fra Red Bull Salzburg for 15 millioner euro for et år siden, og han har vært en viktig brikke for tyskerne denne sesongen. Boks-til-boks- spilleren endte opp med åtte mål og åtte målgivende pasninger på sine 31 ligakamper i 2016/17.

Liverpool skal ifølge Liverpool Echo uansett være svært interessert i Keita, men ønsker ikke å strekke seg mye over 60 millioner pund. Dermed kan forhandlingene rundt 22-åringen se ut til å dra ut i tid.

Også Arsenals Alex Oxlade Chamberlain kobles til Jürgen Klopps klubb. Engelskmannen er trolig andrevalget dersom Keita-avtalen ikke går gjennom. Prisen på Arsenal-spilleren forventes å ligge på rundt 270 millioner kroner.