Real Madrid-topp tror Kane vil koste 250 millioner euro

Real Madrid-president Florentino Perez tror man må bla opp nesten 2,5 milliarder kroner for å lokke Harry Kane vekk fra Tottenham.

Den engelske landslagsspissens 13 mål på 12 kamper denne sesongen har naturligvis gjort at ryktene har begynt å svirre.

Det er blitt spekulert i at Kane kan komme til å følge i fotsporene til Luka Modric og Gareth Bale ved å bytte ut Tottenham med Real Madrid, men Florentino Pérez, som satte overgangsrekord da han signerte Bale for 100 millioner euro i 2013, vet Kane er en dyr mann.

– Jeg synes han er en fantastisk spiller, og ikke minst er han en ung spiller med mange år foran seg, sa Perez til en spansk radiostasjon i forbindelse med kåringen av årets spiller.

Rekord?

Perez tror Tottenham-eier David Levys rykte for å utsette mulige overganger fram til slutten av overgangsvinduet, for å få mest mulig penger, gjør at han ville ønsket mer enn de 222 millionene euro Paris Saint-Germain betalte for Barcelonas Neymar i sommer.

Perez sier han ikke har kontaktet Levy for en mulig pris.

– Nei, for hvis jeg spør vil han si 250 millioner.

Klubbpresidenten har imidlertid god erfaring med å signere spillere fra London-klubben.

– Vi fått et godt forhold til Tottenham gjennom årene ettersom vi signerte Luka Modric og Gareth Bale. Også de endte vi opp med å signere på overgangsvinduets siste dag, sier Perez.

Storlag

Under mandagens FIFA-kåringer fikk Real Madrid-presidenten se sin klubb tungt involvert. Cristiano Ronaldo stakk av med prisen som forrige sesongs beste spiller, mens Zinédine Zidane kunne hente prisen som den beste treneren.

I tillegg fikk fem Real Madrid-spillere plass på årets lag: Marcelo, Sergio Ramos, Toni Kroos, Modric og Ronaldo.

Den regjerende mesterligamesteren maktet imidlertid ikke å slå Kane og Tottenham da lagene møttes i gruppespillet i europacupen forrige uke. Oppgjøret endte 1-1, men Madrid-laget får mulighet igjen når lagene møtes 1. november på Wembley.

