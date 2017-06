Real-sjefen tror Ronaldo blir

ANNONSE

Nylig meldte flere medier i Portugal og Spania at Ronaldo har et ønske om å forlate Real Madrid. Årsaken skal være skattesaken spanske myndigheter har mot ham.

Pérez sier han ikke er bekymret for å miste sin aller største profil. Ronaldos kontrakt med Real løper ut først i 2021.

– Cristiano er under kontrakt. Det vi vet er at han fortalte en kollega at han er sint, og det ble publisert i A Bola (portugisisk avis). Jeg har ikke snakket med ham. Det som står i mediene er ikke noe jeg vektlegger. Nå gjelder det å vente. Vi skal snakke sammen etter kontinentcupen, sier Pérez i et intervju med esRadio.

Den mektige Real Madrid-presidenten mener det er mange som er ute etter å skade Ronaldo og hans renommé.

– Han er sint og såret fordi mange vil ødelegge for ham. Vi er glade for at han er i Madrid. Jeg tror Cristiano blir værende. Jeg har snakket med Jorge Mendes (Ronaldos agent) om ham, sier Pérez.

Ronaldo har spilt i Real Madrid siden sommeren 2009. Han har vunnet to La Liga-titler og gått til topps i mesterligaen tre ganger med den spanske hovedstadsklubben.

(©NTB)