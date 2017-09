Redknapp: – Aurier må be om unnskyldning

Fotballekspertene Jamie Redknapp og Alan Pardew mener Tottenhams Serge Aurier bør be lagkameratene om unnskyldning etter det røde kortet mot West Ham.

Aurier kom til Spurs fra Paris Saint-Germain i sommer. Lørdag fikk han marsjordre (to gule kort) da Tottenham ledet 3-1 borte mot West Ham, men det røde kortet ga «The Hammers» en mulighet til å komme tilbake i oppgjøret. Tottenham klarte likevel å ri inn tre poeng med 3-2-seier.

Tidligere Tottenham-spiller Jamie Redknapp var ikke nådig med Aurier etter kampen. Det var heller ikke tidligere Newcastle- og Crystal Palace-manager Alan Pardew. Begge er fotballeksperter hos mediegiganten Sky Sports.

- Aurier pådro seg en håpløs utvisning. Han skylder Spurs-fansen og manageren en unnskyldning. Spesielt det andre gule kortet var uakseptabelt. Han visste jo at han hadde gult fra før, påpeker Pardew.

- Alan har rett, Aurier bør be om unnskyldning. Det handler om fotballforståelse. Når du har gult kort fra før, da må du holde deg på beina i resten av kampen. Kieran Trippier satt på benken denne gangen, men nå tror jeg han tenker at «jeg kommer til å spille hver kamp etter dette». Aurier ser ikke ut til å forstå hvordan man skal spille i Premier League, sier Redknapp.

Om ivorianeren har fått med seg uttalelsene til de tidligere Premier League-managerne er usikkert, men den nye Spurs-spilleren var uansett tidlig ute med å si at han var lei seg for utvisningen via sin egen Instagram-konto.

big victory in this derby😆 !! good Work guys💪🏾 !! thanks to the supporters who have made the displacement still sorry for the red card🙏🏾 this is part of the games good weekend has all 3points Coys🔥 Et innlegg delt av Thecrazychild93 (@sergeaurier) lørdag 23. Sep.. 2017 PDT

Tottenham er tabellfirer i Premier League etter seks runder. Avstanden opp til Manchester City på tabelltoppen er fem poeng.

(©NTB)

Mest sett siste uken