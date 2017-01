FEIRET UTLIGNING: Olivier Giroud kritiseres for at han feiret 3-3-målet mot Bournemouth framfor å hente ballen i målet og gå for enda en scoring. Foto: Matthew Childs (Reuters)

Redknapp med krass kritikk av Giroud

- Et lag som skal prøve å vinne Premier League feirer ikke uavgjort mot Bournemouth, sier Harry Redknapp, som mener Olivier Giroud kastet bort dyrebar tid da han feiret 3-3-målet mot Bournemouth.