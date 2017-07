Reina ønsket av Manchester City

Trenger reservekeeper for Ederson.

Manchester City håper å sikre seg Napoli-målvakten Pepe Reina som reserve for lagets nye førstekeeper Ederson.

Ifølge flere britiske medier, deriblant The Guardian , har City tilbudt Napoli 2,5 millioner pund for spanjolen. Det tilsvarer 27 millioner kroner.

Reina har rikelig med erfaring fra Premier League. Han spilte over 250 seriekamper for Liverpool i løpet av sine ni år i klubben mellom 2005 og 2014. I tillegg har 34-åringen spilt for Barcelona, Villarreal og Bayern München.

Tanken med å hente inn Reina er å ha en erfaren reservekeeper i bakhånd. Tidligere i sommer punget City ut rundt 300 millioner kroner for å sikre seg den brasilianske målvakten Ederson fra Benfica.

Et kjøp av Reina vil være dårlige nyheter for Claudio Bravo. Chileneren var blant Pep Guardiolas første overganger som City-manager i fjor sommer, men chileneren slet tungt i sin debutsesong i England.

(©NTB)

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!

Se video: Fotballstjernen imponerer!