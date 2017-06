Reo-Coker ferdig i Start

ANNONSE

Det bekrefter Start-trener Steinar Pedersen overfor Fædrelandsvennen. Reo-Coker har spilt to kamper fra start og én som innbytter siden overgangen ble bekreftet i starten av mai.

– Vi visste at det var gambling. Det har ikke stått helt til forventningene. Han har bidratt inn i gruppa med engasjementet sitt, men vi har sett at det er litt for langt fram. Da er det en beslutning som er tatt, og som går på sportslige vurderinger med tanke på hva vi har behov for i høst, sier Pedersen til avisen.

Reo-Coker har en fortid i blant andre Aston Villa, West Ham og Bolton, men hadde vært klubbløs siden januar 2016 før han signerte for Start. Hans siste innsats der kom i 0-0-kampen mot Levanger 18. juni.

(©NTB)