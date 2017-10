Riise: - Jeg har aldri helt kommet over at bare Solskjær er elsket i Norge

John Arne Riise mener han ikke har samme status som Ole Gunnar Solskjær i Norge og drøfter hvorfor i ny bok.

Ole Gunnar Solskjær og John Arne Riise var blant de aller største profilene på det norske landslaget på starten av 2000-tallet.

Ifølge Riise er det imidlertid kun Solskjær som har blitt anerkjent og elsket av det norske folk. Det kommer fram i biografien «Fordeler og ulemper ved å være John Arne Riise», skrevet av Jens M. Johansson.

Den tidligere Liverpool-profilen forteller blant annet at han aldri har kommet over at bare Solskjær har oppnådd denne statusen i Norge.

NY BOK: John Arne Riise er aktuell med denne boken.

«Ole Gunnar Solskjær er elsket i Norge. Han er norsk på den måten vi liker. Ydmyk i intervjuer. Han sa aldri noe galt. Han har alltid blitt framstilt som en lojal sliter fordi han aksepterte å sitte på benken år ut og år inn i Manchester United», forteller Riise blant annet.

- Aldri kommet helt over det

Riise sier han ofte har lurt på hvorfor ikke Solskjær forlot Manchester United i jakten på mer spilletid, men mener en kamerat kan ha funnet svaret.

Han mener nemlig at som spiss for Manchester United vil du få så mange målsjanser i hver kamp at man er sikret å score mål - selv om innbytter.

«Jeg tror kanskje kompisen min sa det mest for å glede meg. For han vet at Solskjær er den eneste norske fotballspilleren som har oppnådd noe i nærheten av det jeg har, men likevel er Solskjær den eneste av oss som har blitt elsket for det i Norge, og at det er noe jeg aldri helt har kommet over».

Riise mener at hans eget rykte i England og Italia er mer likt det Solskjær har her hjemme.

«I Norge ble jeg en annen. Ole Gunnar svarte høflg da journalistene spurte om noe. Han fant ikke på noe dumt. Ingen Ferrari. Ingen skilsmisser. Ingen sms-er».

Ble sparket ned av Solskjær

Flere steder i boken sammenligner Riise seg med Solskjær. Han poengterer blant annet at han i en periode scoret like mange mål fra venstreback, som Solskjær gjorde som spiss i Premier League.

Riise forteller at han så opp til Solskjær under EM i 2000 og at han ble sparket ned av idolet på en av treningsøktene.

«Jeg beundret ham. Han var en av de eldre jeg så opp til. Jeg forsøkte å vise meg fra min beste side på treningene, overbevise ham og de andre med mer erfaring at jeg var god nok. Jeg husker at jeg for gøy slo en tunnel på Solskjær da vi spilte fem mot fem. Da sparket han meg rett ned. Han var sint. Jeg ble redd for at jeg hadde gått for langt og opptrådt respektløst. Jeg håpet at jeg ikke hadde ødelagt for meg selv. Jeg visste min plass. Alt jeg ville, var at de skulle like meg».

Nylig gikk Ole Gunnar Solskjær hardt ut mot blant andre John Arne Riise og landslagskulturen på starten av 2000-tallet i boken «Landslaget».

- Begge to skulle vært ristet, sier Solskjær om John Carew og John Arne Riise etter «slagene i Drammen».

Nettavisen forsøkte lørdag å komme i kontakt med Ole Gunnar Solskjær, men han var ikke tilgjengelig for en kommentar.

