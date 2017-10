Riise fikk klar beskjed etter å ha svart Gerrard

- I garderoben kom han rett bort til meg, stilte seg foran plassen min, minnes John Arne Riise.

I den ferske biografien «Fordeler og ulemper ved å være John Arne Riise», forteller den tidligere Liverpool-profilen om livet på innsiden av en av verdens største fotballklubber.

Riise forteller at han satt på vingården til Jean Tigana i Frankrike og var klar for å signere kontrakten som gjorde ham til Fulham-spiller da Liverpool ringte og meldte sin interesse.

37-åringen sier han skammer seg over at han ikke engang sa ha det, men han forlot møtet og ba agent Einar Baardsen ta seg av resten.

Riise beskriver egen oppførsel som toskete, men til syvende og sist fikk han drømmeovergangen - han signerte for Liverpool.

Nordmannen brukte ikke lang tid på å spille seg inn i fansens hjerter, og ble ganske raskt en sentral figur i Liverpool-garderoben.

I boken beskriver han Steven Gerrard som en venn, men kan også minnes en gang han ble satt ettertrykkelig på plass av den tidligere Liverpool-kapteinen.

Stillingen var 1-1 i bortemøtet med Newcastle i 2007, da Riise felte Steven Taylor innenfor sekstenmeteren, og Nolberto Solano satte inn seiersmålet for vertene på straffe.

«Jeg var så skuffa over meg selv. Jeg så Stevie rope noe til meg. Jeg kunne ikke høre ham, men han var sint. Selvfølgelig var han det, men akkurat da kunne jeg ikke ta en utskjelling, selv om den var fortjent. «Fuck off!» ropte jeg tilbake.»

«I garderoben kom han rett bort til meg, stilte seg foran plassen min: «That’s how it is now? You tell me to fuck off?» Jeg kjente min plass. Han var kapteinen vår. Jeg ble helt taus, så kikket jeg skamfullt ned på skoa mine. «No,» sa jeg. «I’m sorry. Sorry.»

«Okay,» sa han. «Don’t let it happen again.»

«No,» sa jeg.»

