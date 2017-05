Riise foreslår seg selv som Owen-erstatter

Denne uken skapte Michael Owen overskrifter i England da han fungerte som ekspertkommentator under BT Sports sending av Europa League-finalen mellom Ajax og Manchester United.

Årsaken var enkel:

Owen, som spilte for Liverpool fra 1996 til 2004, og som i fjor ble utnevnt som internasjonal ambassadør for Liverpool, omtalte nemlig Manchester United som «vi».

Spissen spilte som kjent tre sesonger i Manchester United mot slutten av sin karriere, men var ikke noen stor suksess hos de røde djevlene med totalt 31 seriekamper og 5 mål på de tre årene.

Liverpool-fansen er imidlertid ikke særlig imponert over Owens tungeglipp, og nå har supporterne startet en underskriftskampanje for å få 37-åringen fjernet som klubbens ambassadør.

Underskriftskampanjen har nå fått over 20.000 signaturer, og lokalavisa Liverpool Echo har kommet opp med et nytt navn som kan erstatte Owen som ambassadør:

John Arne Riise.

Flere fans har nemlig foreslått Riise som ny ambassadør for klubben, og på Twitter gjør nordmannen lite for å si imot forslagene.

«Høres flott ut. Hvem vil ikke elske det? Hvis de ønsker meg, er jeg klar», skriver nordmannen på Twitter, som svar til personer som foreslår ham som ny ambassadør, og oppfordrer også klubben til å gi «en viss rødhåring en telefon».

Sounds great 🙏🏻who wouldn't love that? If wanted I'm ready ⚽️🕺🏿 https://t.co/CUenSA825s

Should give a certain ginger a call https://t.co/BeJXyesbNx

Would have been an honor of course 🙏🏻⚽️ https://t.co/lGUtUdWRxo