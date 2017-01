Rooney ble historisk da Manchester United slo Reading

ANNONSE

MANCHESTER UNITED - READING 4-0:

Mange var spente på om Wayne Rooney ville ta steget opp på Sir Bobby Charltons scoringsnivå i lørdagens oppgjør mot Reading i FA-cupen.

Den engelske spissen viste at nettopp dette var noe som var interessant for han, og allerede etter sju minutters spill, satt ballen i mål.

Med målet tangerte Rooney scoringsrekorden til Charlton med sine 249 mål for Manchester United.

Rooney ble historisk

Allerede sju minutter ut i kampen fikk hjemmelaget noe å juble for.

Anthony Martial fikk sendt ballen videre til Juan Mata. Spanjolen forsøkte seg på et skudd, men Rooney fikk satt foten på ballen. Ballen skiftet retning og gikk i en bue over keeper Ali Al-Habsi i Reading-målet.

Målet var Rooneys mål nummer 249 for Manchester United, og spissen tangerte dermed rekorden til Sir Bobby Charlton.

OUI OUI: Franske Anthony Martial scoret Manchester Uniteds andre mål for dagen.

Martial doblet



Bare minutter senere var Martial frempå igjen, men denne gangen sendte han like gjerne ballen i mål på egenhånd.

Franskmannen skjøt fra seksten meters hold, og fant veien forbi Al-Habsi nede i hjørnet av målet.

Etter hjemmelagets to raske scoringer, roet kampen seg mer mot pause. Marcus Rashford hadde et par gode muligheter til å score Manchester Uniteds tredje for dagen, men klarte ikke å få satt ballen i mål.

To fra Rashford



Den tidlige 2-0-ledelsen sørget i praksis for at kampen ble avgjort tidlig. Reading forsøkte seg fremover på banen et par ganger i den andre omgangen, men var aldri i nærheten av å true hjemmelagets ledelse.

I stedet var det tid for at Marcus Rashford endelig skulle få sin scoring.

Michael Carrick slo en strålende pasning til ungguten som kom løpende alene mot Al-Habsi og satte ballen i mål.

Bare minutter senere var han frempå igjen og utnyttet en lei keepertabbe fra Al-Habsi, og økte ledelsen til 4-0.