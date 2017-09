Rooney må møte i retten mandag

Wayne Rooney (31) må mandag møte i retten etter å ha blitt tatt for promillekjøring tidligere denne måneden.

Artikkelen oppdateres!

Allerede tidlig mandag morgen var en rekke fotografer på plass utenfor Stockport Magistrates' Court for å få et blinkskudd av Everton-spissen.

Rooney ble 1. september arrestert for å ha kjørt med promille etter en natt på byen, men ble løslatt mot kausjon den påfølgende dagen.

Han ble imidlertid siktet for promillekjøring.

Politiet i Cheshire opplyste tidligere denne måneden at Rooney ble arrestert like etter at en politimann stoppet en svart Volkswagen Beetle på Altrincham Road ved Wilmslow.

Bilen tilhørte 29 år gamle Laura Simpson som skal ha vært med fotballstjernen da han ble arrestert.

VENTER PÅ ROONEY: En rekke fotografer venter på at Wayne Rooney skal ankomme Stockport Magistrates' Court.

Saken har fått enorm oppmerksomhet i engelske tabloider, og flere av avisene har spekulert i at Rooneys kone kan komme til å forlate ham som følge av den siste skandalen.

Det er heller ikke bare hans kone som skal ha reagert på fotballstjernens oppførsel. Også Everton-manager Ronald Koeman skal ha vært rasende på den tidligere Manchester United-spissen.

Tidligere denne måneden fortalte nederlenderen at han vært «svært skuffet» over spissen.

I'm guessing this isn't a typical Monday morning at Stockport Mags Court pic.twitter.com/LfvDdgj3z3 — Matt Lawton (@Matt_Lawton_DM) 18. september 2017

Police prepare for Wayne Rooney's imminent arrival here at Stockport Magistrates' Court on a drink-driving charge pic.twitter.com/cdhEpbMdiO — Dan Roan (@danroan) 18. september 2017





Nettavisen kommer tilbake med flere opplysninger om saken utover dagen.