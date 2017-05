Rooney om fremtiden: - Jeg har mange tilbud på bordet

ANNONSE

STOCKHOLM (Nettavisen): Rooney har slitt med å få spilletid denne sesongen og nå vurderer han å forlate Old Trafford allerede til sommeren.

Engelskmannen har kontrakt med Manchester United som ut 2019-sesongen, men har allerede mottatt en rekke tilbud fra andre klubber.

Det avslører han etter Europa League-finalen i Stockholm sent onsdag kveld.

- Ja, det er mange tilbud på bordet. Både i England og i utlandet, sier Rooney etter kampen på Friends Arena.

Innbytter i finalen



I oppgjøret mot Ajax som Manchester United vant 2-0, kom Rooney inn som innbytter i sluttminuttene.

Det har på mange måter vært hans hverdag denne sesongen under Jose Mourinho, men 31-åringen sier han respekterer portugiserens avgjørelse om å ikke la ham få mer spilletid.

- Man vil selvfølgelig spille. En yngre versjon av meg ville vært mer frustrert, men jeg forstår hva som er riktig og hvilke behov klubben har. Jeg respekterer det, forklarer Rooney.

- Det er sånn det har vært det siste året, og nå må jeg ta en beslutning på om jeg har lyst til å fortsette å ha det sånn eller om jeg ville spille fotball mer fast, sier 31-åringen.

LØFTER TROFEET: Wayne Rooney kunne løfte Europa League-trofeet på Friends Arena onsdag kveld til fansens store begeistring.

- Kan fortsatt hjelpe laget

Rooney forteller at han skal bruke sin kommende ferie med sine nærmeste til å komme frem til en avgjørelse.

- Jeg må ta en beslutning i form av en fotballbeslutning. Det er det jeg kommer til å gjøre. Jeg kommer til å gjøre det når jeg reiser bort med familien min i noen uker.

Mourinho uttalte etter onsdagens oppgjør at han gjerne ser at Rooney blir værende på Old Trafford neste sesong, og det er absolutt en mulighet ifølge engelskmannen som mener han fortsatt har mye å bidra med.

- Hvis du spør meg om jeg er en bedre spiller nå enn jeg var for ti år siden, så er jeg opplagt ikke det, men jeg føler fortsatt at jeg har kvaliteter som kan hjelpe laget. Jeg skal som sagt ta en avgjørelse i løpet av de neste ukene, forteller Rooney.

Kobles til Everton



31-åringen har allerede blitt koblet til kinesisk fotball denne sesongen, men også hans tidligere arbeidsgiver Everton skal være interessert i United-stjernen.

Rooney vil heller ikke utelukke en overgang til Everton.

På spørsmål fra en journalist om han er villig til å spille for en annen Premier League-klubb, svarer Rooney lurt.

- Som jeg har sagt før, så har jeg spilt for to Premier League-klubber, og de er de eneste Premier League-klubbene jeg kommer til å spille for.

United-stjernen spilte sist for Everton i 2004 da han var 18 år gammel.