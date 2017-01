Ruud Gullit advarer Paul Pogba

ANNONSE

Da Paul Pogba ble kjøpt av Manchester United sist sommer, satte det punktum på sommerenes store overgangssaga. Samtidig var det startskuddet for den enorme medieoppmerksomheten knyttet til Manchester Uniteds franske stjerne.

Siden overgangen har Pogba gjort seg bemerket med egen kleskolleksjon, spenstige hårsveiser, og nå sist - en kampanje med egen emneknagg på Twitter.

I et intervju med Daily Mirror advarer Ruud Gullit nå Pogba om å bruke for mye tid på utenomsportslige ting. Gullit peker på Pogbas tidligere lagkamerat, Memphis Depay, som var kjent for en ekstravagant livsstil.

ADVARER: Ruud Gullit (høyre) advarer Paul Pogba. Her sammen med Didier Drogba.

Depay forlot nylig Manchester United til fordel for Lyon, etter et opphold i Manchester United som knapt kan beskrives som noe annet enn mislykket. Også Depay hadde rykte på seg for å være opptatt av å skape seg et «image» utenfor fotballbanen.

- Paul bør spørre Memphis. Da vil han skjønne at det er kun mulig å nå toppen av engelsk fotball om man leverer varene hver eneste uke, og dedikerer hele livet til fotballkarrieren, sier Gullit til Daily Mirror.

- Han er kanskje verdens dyreste fotballspiller, men det teller ikke om han bruker mer tid på klesstilen, hårfargen og sosiale medier, fortsetter Gullit.

I storkampen mot Liverpool møtte Pogba opp med initialene «PP» farget inn i håret. Dagen etter kampen ble Pogbas egen kleskolleksjon lansert. I tillegg var reklamebannerne på Old Trafford prydet med «#Pogba» og Pogbas egen emoji underveis i kampen.

Nå advarer den tidligere toppspilleren Pogba mot å lide samme skjebne som Depay.

- Memphis ble kritisert fordi han brydde seg mer om det utenfor banen, i stedet for å forbedre seg som spiller, sier Gullit og fortsetter:

- Pogba vil også få føle supporternes vrede. Folk vil bli misfornøyde og begynne å klage på han.

For Gullit er det én viktig regel som gjelder for alle fotballspillere.

- Å spille bra for for klubben din er det viktigste, sier han.