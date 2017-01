Ryan Mason lykkelig over å være i live

ANNONSE

- Det har vært en følelsesmessig berg og dalbane, men jeg er heldig som er i live. Jeg er glad for si at jeg nå er hjemme for å hvile, skriver Ryan Mason på twitter-kontoen sin.

Les også: Liverpools spillere fortvilte. Da tok Klopp et uventet grep

Det er ni dager siden Hulls Ryan Mason ble båret av banen på Stamford Bridge med oksygentilførsel. Etter en duell med Chelseas Gary Cahill ble Hull-spilleren liggende på gressmatta. Spillerne på banen begynte å rope om assistanse fra det medisinske apparatet med en gang.

Mason fikk påvist kraniebrudd og måtte opereres. I løpet av sykehus-oppholdet fikk han besøk av lagkamerater, treneren og Gary Cahill. Den tidligere Tottenham-spilleren har fått en enorm støtte fra fotballverdenen og det har han lagt merke til.

- Jeg vil gjerne takke alle for den overveldende støtten dere har vist både meg og familien den siste uken, skriver Ryan Mason på twitter-kontoen sin.

Nå er midtbanespilleren skrevet ut av sykehuset og har sendt ut en takkemelding på twitter.