Sánchez holder liv i Champions League-drømmen

ANNONSE

ARSENAL - SUNDERLAND 2-0:

London-laget stanget lenge mot tabelljumbo Sunderland, men som så mange ganger tidligere, sørget Sanchez for at samtlige tre poeng gikk til Arsenal etter at han scoret kampens to eneste mål tirsdag kveld.

Arsenal var det klart beste laget og det var fortjent at chileneren satte inn 1-0 etter 72 minutter.

Hjemmelaget fortsatte presset også etter scoringen og cirka ti minutter senere vartet Arsene Wengers menn opp med et flott angrep. Olivier Giroud kom først til en god avslutning som Pickford i Sunderland-målet reddet, men på returen dukket Sanchez opp og Arsenal-angriperen kunne enkelt sikre London-laget 2-0-seier.

Dermed henger Arsenal fortsatt med i kampen en plass i neste sesongs mesterliga. Laget ligger fortsatt på 5. plass, men er nå kun ett poeng bak Liverpool på fjerde etter tirsdagens oppgjør på Emirates.

Liverpool møter Middlesbrough i sesongens siste kamp 21. mai, og Arsenal er avhengig av at Merseyside-klubben taper poeng i den kampen, samtidig som at de slår Everton i deres siste oppgjør for å ta fjerdeplassen.

Arsenal har i teorien også mulighet til å ta igjen Manchester City på tredjeplass, men etter tirsdagens kamp mot West Bromwich, står Manchester-laget trolig med 75 poeng og en bedre målforskjell enn Arsenal.

Manchester City møter for øvrig Watford borte i deres siste seriekamp.