Sanchez sikret Arsenal tre poeng mot Hull

ANNONSE

ARSENAL - HULL 2-0:

Med tap i de to siste seriekampene, har det vært antydning til dårlig stemning blant Arsenal-supporterne den siste tiden. Derfor smakte det godt for de rødkledde da Alexis Sanchez sikret hjemmelaget tre poeng mot Hull lørdag.

Etter en rimelig jevnspilt førsteomgang mellom Arsenal og Hull, var det kun en scoring med armen som skulle skille de to lagene.

Kaos foran Hull-målet endte til slutt med at Sanchez skjøt ballen i keeper Eldin Jakupovic. Ballen spratt via keeperen og opp i chilenerens hånd, før den fant veien videre inn i Hull-målet.

Minuttet før slutt var Sanchez frempå igjen da han doblet Arsenals ledelse med et straffespark, og sikret med det tre poeng for hjemmelaget.

Les også: Rosenborg overlistet Solbakkens FC København

- Dommeren beklaget

Etter kampen ble Hull-forsvarer Andrew Robertson intervjuet Sky Sports.

- Dommeren beklaget og sa at det var hands i pausen. Ha innså selvfølgelig at han gjorde feil. Det må være tøft for han, men det er ofte slik at slike avgjørelser ikke går din vei når en kommer til slike store stadioner, sier Robertson til Sky Sports ifølge BBC.

- Vi gjør noen ganger feil. Det gjelder dommerne også. Vi har ingen god dag i dag, men sånn er fotball, sier Hulls manager, Marco Silva, ifølge BBC.

Hull presset

PÅ TRIBUNEN: Arsene Wenger.

Selv om Hull kjemper i bunnen av Premier League, viste ikke gjestene noen respekt for Arsenal i begynnelsen av kampen. Med Oumar Niasse og Lazar Markovic i spissen, forsøkte de svartkledde seg fremover på banen ved flere anledninger.

Etter et kvarters spill var Niasse nær å sende Hull i ledelsen med et hodestøt, med Petr Cech i Arsenal-målet fikk hindret ballen fra å passere mållinjen.

Bare minutter senere var det Arsenals tur til å storme i angrep. Ballen endte til slutt hos Alexis Sancez som fikk fyrt av et skudd mot Hull-målet. Ballen havnet like til side for Hulls mål.

Etter en halvtimes spill var Theo Walcott nær å sende Arsenal i ledelsen. Arsenal-spilleren fikk ballen inne i feltet foran Hull-målet, men skuddet fra lynvingen ble blokkert av Hulls forsvarsspillere.

HANDS: Her treffer ballen armen til Alexis Sanchez. Ballen forsvant videre inn i Hull-målet.

Arsenal tok ledelsen

Ti minutter før pause, fikk man Arsenal satt ballen i mål, dog på et noe uvanlig vis. Etter mye frem og tilbake inne i Hulls sekstenmeter, fikk Sanchez til slutt ballen alene med keeper Jakupovic. Chileneren sparket ballen i keeperen, før den spratt opp i armen til Sanchez, og så videre inn i mål.

Hull-spillerne forsøkte å signalisere til dommeren at Arsenal-stjernen hadde scoret med armen, men dommer Mark Clattenburg valgte likevel å dømme mål til hjemmelaget.

Hånd-målet til Sanchez var det eneste nettsuset tilskuerne på Emirates fikk bevitne i kampens første omgang.

Les også: Lewandowski avslører Klopps spesielle metode

Cech stoppet Niasse



Hull startet andreomgangen på samme måte som førsteomgangen ble startet. De sortkledde viste seg som offensive og angrepsvillige, og Oumar Niasse fikk fyrt av et skudd mot Arsenal-målet allerede etter fem minutters spill i den andre omgangen.

Lazar Markovic hadde fosset fremover på kanten, før han la presist inn til Niasse foran Arsenal-målet. Likevel var keeper Cech våken, og fikk hindret Niasses skudd fra å gå i mål.

Omar Elabdellaoui var eneste nordmann fra start i kampen, og fikk spille de første 65 minuttene, før han ble erstattet av Ahmed Elmohamady. Adama Diomande startet kampen på innbytterbenken, men ble byttet inn med et kvarter igjen av kampen. Ti minutter senere var «Dio» nær å sette inn utligningen for Hull.

Nordmannen fikk satt panna mot hjørnesparket fra Evandro, men ballen gikk over Arsenal-målet.

Doblet på straffespark



Minuttet før slutt, stormet Arsenal i angrep. Keeper Jakupovic forlot eget mål for å stoppe Alexis Sanchez. Det klarte han ikke, og Sanchez fikk slått et innlegg mot det tomme målet.

Innbytter Lucas Perez headet ballen mot målet, men Sam Clucas stoppet ballen med armen. Dermed valgte dommer Clattenburg å dømme straffespark til hjemmelaget.

Sanchez satte straffesparket sikkert i mål, og sørget for at Arsenal satt igjen med alle de tre poengene etter kampen.

Se video: Driller tre mann før han scorer:

Se video: Solbakken forlenger med FC København: