Ryktene på balløya vil ha det til at Manchester Uniteds spanske målvakt trolig vil forlate Old Trafford til fordel for Real Madrid og Santiago Bernabéu i sommer.

Det betyr at klubben må på keeperjakt når overgangsvinduet åpner, og nå melder Sky Sports at Leicester-keeper Kasper Schmeichel seiler opp som Uniteds førstevalg om de blir tvunget til å handle.

Sønn til United-legende



30-åringen er sønnen til Uniteds tidligere målvakt Peter Schmeichel som briljerte for de rødkledde fra Manchester på 90-tallet.

Schmeichel skrev under en ny femårskontrakt med Leicester i fjor sommer, men Sky Sports hevder dansken vil slite med å takke nei til et eventuelt tilbud fra Manchester-klubben.

Seriemester med Leicester



Keeperen kan allerede se tilbake på en lang og innholdsrik karriere som startet hos Manchester City. Han signerte senere for Notts County og Leeds United, før han i 2011 ble klar for Leicester.

I Leicester har det blitt over 200 kamper og høydepunktet kom i fjor da laget til alles store overraskelse stakk av med seriegullet.

Årets sesong har imidlertid ikke levd opp til forventingene for Leicester som for øyeblikket ligger på 11. plass i Premier League.