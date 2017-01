Schneiderlin klar for Everton

ANNONSE

Morgan Schneiderlin forlater Manchester United og er klar for Everton.

Det bekrefter sistnevnte klubb på Twitter og sin nettside torsdag ettermiddag.

- Everton er en stor klubb og har en lang historie i englesk fotball. Jeg har alltid elsket atmosfæren på Goodison Park og har alltid likt å spille der. Jeg ser fram imot å representere klubben, sier franskmannen.

I Everton gjenforenes franskmannen med manager Ronald Koeman. DE to jobbet også sammen i Southamtpon.

- Everton har en manager som jeg kjenner godt (Ronaldo Koeman), og jeg vet at han kan få det beste ut av meg. Jeg kjenner til filosofien hans og hvordan han vil at fotball skal spilles. Han var veldig flink med meg fra første stund og jeg trivdes med å spille under ham, sier Schneiderlin.

Mourinho: - Både glad og trist

Everton bekrefter at prisen på den franske midtbanemannen ligger på 20 millioner pund, men at overgangen har en totalramme på 24 millioner pund. Det tilsvarer rundt 230 millioner norske kroner.

Etter ligacupmøte med Hull i midtuken sa Manchester United-manager José Mourinho følgende om salget av Schneiderlin:

- Jeg er både trist og glad. Jeg er trist fordi jeg liker ham, og han kunne vært et alternativ for oss i løpet av en lang sesong. Jeg er glad fordi dette er det han ønsker. Han ønsker å spille hver kamp og å være en viktig del av laget.

Hentet av van Gaal

Schneiderlin startet sitt England-opphold i Southampton etter overgang fra Strasbourg sommeren 2008.

Etter å ha spilt både League One- og Championship-fotball i byen på Englands sørkyst, var den defensive midtbanespilleren toneangivende da laget rykket opp til Premier League i 2012.

(artikkelen fortsetter under tweeten)





På øverste nivå ble det tre sesonger i Southampton før Manchester United og Louis van Gaal kom på banen med 24 millioner pund sommeren 2015.

Forrige sesong var han i aksjon i 29 av Manchester Uniteds 38 Premier League-kamper, men under José Mourinho har det kun blitt tre innhopp denne sesongen.

P.S. Sky Sports melder torsdag at midtbanespilleren Tom Cleverley er på vei fra Everton til Watford på lån, med opsjon på kjøp.