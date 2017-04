Sesongen er over for Sadio Mané

Liverpool-stjernen Sadio Mané må opereres og mister dermed resten av Premier League-sesongen.

Senegaleseren fikk en vridning i sitt venstre kne i møtet med Everton sist helg og måtte forlate banen.

Nå bekrefter Liverpool at det blir nødvendig med en operasjon.

Injury update:



- "Lallana's better. Not an option yet."

- "Henderson on a good way."

- "Sadio needs surgery. His season is over." pic.twitter.com/ipCiBGXUrf