Shakespeare: – Dette overgår våre villeste drømmer

Shakespeare tok over som manager etter at Claudio Ranieri ble sparket i slutten av februar. Siden har han ledet laget til fire trepoengere av fire mulige i serien. I mesterligaen sørget han og resten av "revene" for å slå ut Sevilla i åttedelsfinalen, der Atlético Madrid venter i kvarten.

Leicester sto i fare for å rykke ned da Ranieri fikk fyken, men under Shakespeare har laget klatret til en klart tryggere plassering i Premier League (13.), seks poeng foran Hull på nedrykksplass.

– For øyeblikket går det mye bedre enn det vi hadde kunnet drømme om, men vi må holde fokus. Jeg ser ikke på poengtotalen, kun på at vi skal ta tre poeng i hver kamp, sier Leicester-manager Shakespeare.

– Cupfinaler

– Vi ønsker å sikre plassen, men vi ønsker også å klatre videre oppover på tabellen. Vi skal behandle alle kampene som cupfinaler, sier 53-åringen.

I kveld tar Leicester imot tabelljumbo Sunderland i serien. Da er det nok en gang gode muligheter for tre poeng.

– Sunderland kommer til å være påskrudd. De trenger poengene, og de er i ferd med å gå tom for kamper å berge seg på, poengterer Shakespeare. Han viser til at Sunderland (og Leicester) kun har ni seriekamper igjen før sesongslutt.

Har troen

Sunderland-manager David Moyes erkjenner alvoret, men skotten har fortsatt tro på at «The Black Cats» kan berge Premier League-plassen.

– Klubben har vært i denne situasjonen i flere sesonger nå, men vi er i stand til å vinne kamper og klare en bra rekke, selv om vi har kommet til den avsluttende fasen av sesongen, sier Moyes.

Sunderland har ikke vunnet på bortebane mot Leicester på over ti år, uten at det bekymrer Moyes nevneverdig.

– Jeg sa før Watford-kampen (0-1-tap) sist at vi måtte vinne minst én av disse to kampene (Watford og Leicester). Det er utrolig viktig at vi klarer det, sier den tidligere Manchester United- og Everton-manageren.

Sunderland har hele åtte poeng opp til Swansea på trygg plass, men Moyes og co. har en kamp til gode på waliserne.

