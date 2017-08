Shelvey avslører: - Jeg går til psykolog

Jonjo Shelvey (25) så rødt i åpningskampen mot Tottenham.

Newcastle ga Tottenham lenge hard kamp om de tre poengene i oppgjøret på Saint James' Park søndag, men i starten av andreomgangen fikk Shelvey direkte rødt kort for å ha tråkket bevisst på ankelen til Tottenhams Dele Alli.

Spurs tok fullstendig over kampen etter utvisningen og vant til slutt 2-0 etter scoringer av Alli og Ben Davies.

- Patetisk



Etter oppgjøret fikk Shelvey mye av skylden for at det nyopprykkede Premier League-laget tapte mot gjestene fra London.

Tidligere Newcastle-spiss Alan Shearer var blant dem som kritiserte Shelvey.

- Det der er bare patetisk, Jonjo Shelvey, skrev Shearer på Twitter.

Går til psykolog

Newcastle-spilleren er imidlertid klar over at han har et problem med å mestre sinnet. I et intervju med Daily Mail avslører Shelvey at han går til psykolog for nettopp å hindre at han lar seg provosere slik han gjorde under oppgjøret mot Spurs.

- Jeg startet å gå til en psykolog i fjor for å jobbe med det mentale, sier Shelvey til Daily Mail.

Newcastle-spilleren forteller at han søkte hjelp etter at han ble utvist mot Nottingham Forrest forrige sesong.

- Jeg lærte å holde hodet kaldt og konsentrere meg om kampen, men dette er en pågående prosess og jeg jobber fortsatt med det, forteller Shelvey.

Som følge av utvisningen mot Tottenham, kommer Shelvey ikke til å være tilbake på banen før tidligst 10. september.