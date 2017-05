Silva gir seg som Hull-manager

ANNONSE

Silva har blitt koblet vekk fra «tigrene» etter nedrykket fra Premier League. Nå er det offisielt at han gir seg.

– Klubben er skuffet over at Marco Silva slutter, men vi ønsker å takke ham og resten av støtteapparatet for innsatsen, skriver Hull i en uttalelse på eget nettsted.

Silvas støtteapparat, bestående av Joao Pedro Sousa, Goncalo Pedro og Hugo Oliveira, forlater også Hull, klubben der både Adama Diomande og Markus Henriksen spiller.

