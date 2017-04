Sjokktap for Chelsea

ANNONSE

CHELSEA - CRYSTAL PALACE 1-2:

Chelsea gikk på en real smell og tapte 2-1 hjemme mot Crystal Palace lørdag ettermiddag.

Etter Tottenhams seier borte mot Burnley minker dermed luken fra ti til sju poeng på toppen av tabellen, med ni kamper igjen å spille.

Cesc Fabregas ga Chelsea ledelsen tidlig i kampen, men scoringer fra Wilfried Zaha og Christian Benteke sørget for at Sam Allardyce og co. kunne ta med seg alle poengene hjem til Selhurst Park.

Fra drømmestart til mareritt

Hjemmelaget kom som ventet ut av startblokkene i hundre og fikk uttelling allerede før fem minutter var spilt på Stamford Bridge.

Eden Hazard gjorde forarbeidet ute på venstrekanten, før han slo ballen inn til Cesc Fabregas, som via stolpen fant veien til nettet.

Det som da så ut til å kunne bli en behagelig lørdag ettermiddag for Chelsea, utviklet seg raskt til noe helt annet.

Formsterke Crystal Palace snudde nemlig kampen i løpet av to minutter.

Først var det Wilfried Zaha, som under hardt press fra Chelsea-forsvaret fikk løsnet et skudd, som snek seg ned i lengste hjørnet bak en utspilt Thibaut Courtois.

Det begynte med at Eden Hazard trakk seg i en duell på venstresiden. Crystal Palace kunne dermed starte en kontring, som etter litt klabb og babb endte med at Christian Benteke på iskaldt vis ventet ut Courtois og vippet inn 1-2.

Enorm Hennesey

Chelsea startet deretter en voldsom jakt på utligningsmålet, men verken Diego Costa, Eden Hazard eller Nemanja Matic klarteå overliste Wayne Hennesey før pause.

Ved pause måtte James Tomkins kaste inn håndkleet for gjestene, og Scott Dann kom inn. Bare et kvarter senere måtte imidlertid også Dann ut med skade etter å ha vridd kneet da han blokkerte et Costa-skudd.

Vertene fortsatte å trykke på, og Costa fikk en ny stor sjanse etter forarbeid av Cesc Fabregas, men Hennesey reddet igjen.

Heller ikke da Eden Hazard snurret rundt med Delaney og slo ballen inn til Costa, lyktes det for Chelsea-spissen. Headingen gikk utenfor med et drøyt kvarter igjen å spille.

Nærmere kom aldri Chelsea, og en viss spenning lever dermed fremdeles i toppen av Premier League.