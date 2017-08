Sjumålsfest i ellevill åpning på Premier League

Arsenal og Leicester bød opp til dans med en aldri så liten målfest.

ARSENAL - LEICESTER 4-3:

Debutanten scoret etter halvannet minutt. Leicester slo tilbake få minutter senere. Glitrende angrepsspill, og tilsvarende svakt forsvarsspill.

Åpningen av årets Premier League ble en hesblesende kamp.

Da det hele så ut til å gå mot en overraskende Leicester-seier, smalt Arsenal til med to mål og snudde dermed kampen til seier.

Lettet Giroud

Matchvinner Olivier Giroud var en lettet mann etter seieren mot Leicester.

Franskmannen kom inn som inbytter, og avgjorde kampen like før slutt.

- Selvfølgelig visste jeg at jeg kom til å få sjansen til å score hvis vi presset mot slutten av kampen. Vi beholdt roen, og hadde troen på oss selv. Vi var modige helt til siste slutt, og takk gud for at vi vant kampen, sier Giroud til Sky Sports ifølge BBC.

Også Arsenals keeper var fornøyd med å ha snudd kampen til seier.

- Vi startet veldig bra, og jeg trodde vi skulle ha kontrollen. Så gjorde vi noen feil, og de straffet oss hardt. Vi måtte jage kampen igjen. Det var vanskelige øyeblikk da vi lå under, men vi klarte å komme ut av det, og det er herlig å se, sier Petr Cech til Sky Sports.

- Hva i all verden!?

Én av dem som lot seg engasjere av det fartsfylte oppgjøret mellom Arsenal og Leicester, var TV 2s fotballkommentator, Kasper Wikestad.

- Hva i all verden!?! Er det en sånn sesong vi skal ha i år?, tweetet Wikestad.

Da Olivier banket inn Arsenals fjerde mål for kvelden, og med det samme sendte Arsenal tilbake i ledelsen, stemte også TV 2-kommentator Øyvind Alsaker i.

- For en premiere! For en sesongåpning! For en liga dette er! Premier League er tilbake, og det med et gedigent smell, utbrøt TV 2-profilen.

Sjokkstart

Allerede etter knappe to minutters spill, kunne Arsenal juble for scoring.

Alexandre Lacazette fikk styrt et innlegg fra Mohamed Elneny videre inn i målet bak Leicester-keeper Kasper Schmeichel. Den franske stjernespissen markerte seg med andre ord tidlig i sin Premier League-debut.

Leicester ville også være med på festen, og få minutter etter Lacazettes mål, slo gjestene tilbake.

Et innlegg fra Marc Albrighton ble headet videre av Harry Maguire.

Arsenal-keeper Petr Cech ble stående i en uheldig posisjon i feltet, og da ballen endte hos Shinji Okazaki, kunne den japanske landslagsspilleren heade ballen i mål.

Leicester i ledelsen

Etter en halvtimes spill smalt det på nytt.

Marc Albrigton var nok en gang involvert i Leicesters offensive spill. Han satte fart oppover venstresiden, og sendte ballen etter hvert inn foran Arsenal-målet.

Innlegget var bra, og endte hos målsniken Jamie Vardy. Leicesters storscorer gjorde alt riktig, og styrte Leicester i ledelsen mot hjemmelaget.

Målet kom etter en periode der Arsenal hadde spilt seg til gode målsjanser, uten å ha satt ballen i mål.

DEBUT: Franske Alexandre Lacazette scoret i sin Premier League-debut.

Welback slo tilbake

Da det så ut til at Leicester skulle beholde ledelsen frem til pause, slo Arsenal tilbake.

På overtid av den første omgangen fikk Arsenals angrepsspillere brodert seg gjennom Leicester-forsvaret. Ballen endte til slutt hos Danny Welbeck, som utlignet for Arsenal. Welbeck fikk ballen fra Sead Kolasinac, som kunne forsøkt seg på et skudd selv, men som valgte å sende ballen videre til lagkameraten.

Mer Vardy-show

En som virkelig så ut til å ha funnet godformen til seriestarten, var Jamie Vardy. Etter å ha åpnet scoringskontoen i den første omgangen, fant han ut at det passet seg med en ny scoring i den andre omgangen.

Et strålende innlegg fra Riyad Mahrez fant veien til Vardy, som ventet foran Arsenal-målet.

Uten nevneverdig kamp fra Arsenal-forsvaret, fikk Vardy sendt ballen videre i mål bak Cech, og sendte med det også Leicester tilbake i ledelsen.

HERJET: Jamie Vardy spilte en god kamp for Leicester.

Snudde til seier

Da det hele så ut til å gå mot Leicester-seier, dukket Arsenal opp på nytt.

Først utlignet Aaron Ramsey til 3-3 da han banket ballen i mål bak Schmeichel.

Et par minutter senere var det Olivier Girouds tur.

Et hjørnespark fra Granit Xhaka endte på panna til Olivier Giroud. Selv om franskmannen fikk hard medfart inne foran Leicester-målet, fikk han stanget ballen i mål på lekkert vis.