Skrekkskade i uavgjortkampen mellom Watford og West Ham

WATFORD - WEST HAM 1-1:

En tidlig straffescoring sikret Watford en god start i oppgjøret mot West Ham.

Det skulle dog bli tyngre for Watford da Mauro Zárate forlot banen på båre med det som kunne se ut til å være en alvorlig kneskade.

Etter 75 minutters spill fikk André Ayew satt inn utligningen for West Ham, og sikret dermed poengdeling mellom lagene.

- Det så ikke bra ut



Watfords målscorer, Troy Deeney, ble intervjuet etter kampen, og benyttet muligheten til å takke gjestenes supportere.

- Zárates skade ser ikke bra ut. Jeg ønsker han god bedring og håper at han er tilbake på banen snart, sier Deeney etter kampen ifølge BBC, og fortsetter med å rose West Hams supportere for å ha sunget Zárates navn etter situasjonen.

- Det var virkelig en todelt kamp. Jeg synes vi var best i førsteomgang, og West Ham dominerte i den andre omgangen, sier Deeney.

Tidlig straffespark

Allerede før to minutter hadde blitt spilt av lørdagens kamp, ble hjemelaget tildelt et straffespark.

Cheikhou Kouyaté klønet det til inne i eget sekstermeterfelt da han løp ned Mauro Zárate. Spissen Troy Deeney viste ingen nåde, og plasserte straffesparket i mål på sikkert vis.

Bare minutter etter den tidlige ledelsen, var M'Baye Niang nær å score Watfords andre mål for kvelden. Spilleren som er innleid fra AC Milan fosset fremover på banen før han klinket til med et skudd fra langt hold. Skuddet hadde en farlig retning, men gikk like over West Ham-målet.

FIKK BEHANDLING: Mauro Zárate ble behandlet ute på banen i flere minutter.

Skrekkskade

Like før pause ble Zárate liggende på banen. Argentineren ble liggende i tilsynelatende store smerter i flere minutter samtidig som han mottok behandling ute på banen.

TV-bildene viste at Zárates skadet kneet da han forsøkte å skifte løpsretning. Zárate så ut til å vri kneet, og ble liggende på banen lenge.

Etter hvert ble Zárate båret av banen med beinet innpakket, samtidig som han hadde fått på seg en pustemaske.

Abdoulaye Doucouré ble byttet inn som Zárates erstatter.

I TV 2s pausestudio ble Zárates opptreden i den første omgangen diskutert. Både Trevor Morley og Petter Myhre valgte å rose Zárate for sin innsats i den første halvdelen av kampen, og pekte på at tapet av han på banen ville være tungt for Watford.

- Man så det jo av hvor lang tid han ble liggende ute på banen at det var en alvorlig skade, sa Premier League-ekspert Myhre.

- Det er trist å se, fortsatte han.

UTLIGNET: André Ayew utlignet for West Ham.





West Ham slo tilbake

Etter Watfords tidlige scoring, handlet det aller meste om West Ham. London-laget presset hjemmelaget, men klarte ikke å få satt ballen i mål.

Med et kvarter igjen av kampen, fikk West Ham endelig brutt gjennom muren.

Michail Antonio fosset fremover på venstrekanten og sendte ivei et skudd som gikk innom begge stolpene, før den spratt ut i området foran Watford-målet. Der kom André Ayew løpende, og hadde en enkel jobbe med å dytte ballen inn i det åpne målet.

Selv om begge lagene forsøkte å avgjøre kampen i sin favør, kom det ingen flere mål etter Ayews utlinging.

Derimot ble det dramatisk da Michail Aontio fikk sitt andre gule kort etter å ha slått ballen etter å ha blitt taklet, og sørget med det for at Watford hadde et overtak i sluttspurten. Det overtaket klarte ikke de gulkledde å utnytte, og dermed endte oppgjøret altså uavgjort.