Sky Sports: - Zlatan mister resten av sesongen

Det er Sky Sports, samt flere andre engelske medier, som fredag ettermiddag melder at svenskens sesong er over på grunn av skaden han pådro seg i Europa League-kvartfinalen mot Anderlecht.

TV-kanalen spekulerer også i at Ibrahimovic kan ha spilt sin siste kamp for Manchester United ettersom han foreløpig ikke har signert den 12 måneders forlengelsen av sin avtale med klubben.

Landet feil



Ibrahimovic måtte byttes ut da han landet feil etter en duell med en Anderlecht-spiller i det 90. minutt av torsdagens kamp på Old Trafford.

Svensken hadde tydelige smerter i kneet, men foreløpig har det ikke kommet noen offisiell uttalelse fra Manchester United om hvor alvorlig skaden er.

Mourinho ikke optimist



United-manager Jose Mourinho innrømmet imidlertid etter kampen at det ikke så bra ut for Ibrahimovic og Marcos Rojo som også ble skadet i oppgjøret.

- Jeg tror ikke dette er noen enkle skader, men jeg foretrekker å vente på at alle tester er gjennomført før jeg uttaler meg. Jeg er manager og ikke lege, men jeg tror dette er negative nyheter, sa Mourinho til BT Sport.

Mourinho kunne riktignok glede seg over at laget hans tok seg videre til semifinalen i Europa League etter at Marcus Rashford ble matchvinner i andre ekstraomgang mot Anderlecht.

Fredag trakk de rødkledde fra Manchester spanske Celta Vigo som motstander i semifinalen i turneringen.

Nå tyder imidlertid mye på at Mourinho må klare seg uten sin toppscorer.

