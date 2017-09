Slakter Arsenals overgangsvindu: - Det er galskap

Flere av Daily Mails sportsskribenter roser Manchester United for kjøpet av Nemanja Matic, men langer ut mot Arsenals bevegelser på overgangsvinduet denne sommeren.

Sommerens overgangsvindu ble tidenes mest intense med flere av historiens dyreste overganger. Øverst på tronen er Neymars overgang til Paris Saint-Germain for 222 millioner euro. Selv om det var representanter for brasilianeren som teknisk sett betalte utkjøpsklausulen, er det liten tvil om at Neymar er tidenes dyreste fotballspiller.

I tillegg har Barcelonas kjøp av Ousmane Dembélé og Manchester Uniteds kjøp av Romelu Lukaku vist seg som kostbare signeringer.

Den engelske avisen Daily Mail har bedt sine sportsskribenter vurdere hvilke Premier League-klubber som har gjort det best og verst i sommerens overgangsvnidu.

Newcastle og Arsenal får gjennomgå



På spørsmål om hvilke klubber som har hatt et mareritt-overgangsvindu, er de aller fleste av Daily Mail-skribentene enige:

Arsenal og Newcastle.

- Det må bli Arsenal. Å beholde en spiller som står fritt til å forhandle med andre klubber allerede i januar, i stedet for å sikre seg 60 millioner pund nå, er galskap, skriver Laurie Whitwell hos Daily Mail.

- Hva var planen deres? Har de egentlig noen plan? Eller er det mer et tilfelle av at de bare tar det som det kommer? De skriker etter forsterkninger og ledertyper på midtbanen, men hentet en venstreback og en spiss. Denne sesongen kan potensielt gå fryktelig galt, skriver Dominic King.

Likevel er det Newcastle som får gjennomgå mest for sine spillerkjøp, eller rettere sagt - mangelen på spillerkjøp.

- Rafa Benitez kommer ikke til å være fornøyd med en middelmådig sommer. Man kan forvente at han kan komme til å forlate jobben om ikke alt for lenge, skriver Sami Mokbel om Newcastle.

Også Oliver Todd støtter den spådommen.

- De kvittet seg bredden med i en god tropp fra Championship, men evnet ikke å signere kvalitetsspillere. Benitez kjemper i motbakke, og det vil ikke være overraskende om han stikker etter å ha hatt to skuffende overgangsvinduer på rad, slår Todd fast.

ROSES: Kjøpet av Nemanja Matic (høyre) roses. Serberen har dannet en svært god midtbaneduo med Paul Pogba (venstre).

Roser Matic-kjøpet



Fem av de elleve Daily Mail-skribentene trekker frem Manchester Uniteds kjøp av Nemanja Matic fra Chelsea som sommerens beste kjøp. Serberen ble kjøpt for 40 millioner pund, noe som tilsvarer omtrent 405 millioner kroner med dagens kurs.

Matic ble hentet inn for å fylle den defensive midtbanerollen hos Manchester United, og har så langt gjort jobben svært bra. Laget har vunnet sesongens tre første seriekamper, og har så langt ikke sluppet inn mål.

- Ikke fordi han er den beste spilleren, men fordi klubbene mangler intelligente spillere i den posisjonen. Med et kjøp klare José Mourinho å sikre seg en viktig brikke i eget puslespill, samtidig som han svekket en rival, som også tilfeldigvis var hans tidligere arbeidsgiver, skriver Rob Draper hos Daily Mail.

To skribenter trekker frem Renato Sanches lånavtale med Swansea som sommerens beste overgang, mens andre velger å peke på Wayne Rooneys overgang til Everton, Dominic Solankes overgang til Liverpool, og Harry Maguires overgang til Leicester. I tillegg trekkes Bernardo Silvas overgang til Manchester City frem som sommerens beste.