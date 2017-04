Slik forklarer Sakho feiringen mot Liverpool

ANNONSE

Liverpool fikk en god start på kampen mot Crystal Palace, da Philippe Coutinho sendte laget i ledelsen etter knappe 25 minutters spill. Crystal Palace anført av Christian Benteke slo likevel nådeløst tilbake, og vant til slutt 2-1 mot sin tidligere klubb.

Underveis og etter kampen ble Bentekes spesielle målfeiring sammen med Mamadou Sakho et tema.

Sakho var ikke spilleberettighet til kampen, da han er utlånt til Crystal Palace fra nettopp Liverpool. Benteke løp likevel bort til franskmannen, og de to feiret målet med et innøvd håndtrykk.

Dette vakte reaksjoner hos mange Liverpool-supportere, da Sakho fortsatt tilhører Liverpool. Bildene av feiringen ga ytterligere brensel på ryktebålet om at Sakho snart er ferdig i Liverpool.

Sakho selv avdramatiserer det hele, og sier at det ikke ligger noe bak gesten.

- Jeg ble sittende da Christian (Benteke) scoret, siden jeg ikke ønsket å feire i respekt for Liverpool og supporterne. Men da han kom bort til meg, reiste jeg meg og vi gjorde som vi som venner alltid gjør - vårt håndtrykk, sier Sakho ifølge Liverpool Echo.

- Det var ingenting bak det, og det betyr ikke noe. Det var bare to venner som spiller for samme lag med det samme målet, som er å få tre poeng og å sørge for at laget holder seg i Premier League, forklarer Sakho.

På Twitter var det likevel mange Liverpool-supportere som viste sin misnøye med Sakho og Bentekes feiring.

Sakho should never be allowed to play for Liverpool again after that celebration — Shadab Monjur (@Liverpool_World) 23. april 2017

Tear up Sakho's contract straight away. — Damien Horsfield (@DamienHorsfield) 23. april 2017

Sakho described himself as a 'Liverpool soldier' but reaction on my timeline suggests plenty want him court-martialed for celebration. — Kristian Walsh (@Kristian_Walsh) 23. april 2017

Just for that celebration, I'd cancel Sakho's loan, call him back and not play him. 😒 #LFC — Nash Black (@Nash__Black) 23. april 2017