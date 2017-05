Snakker om skrekkskaden for første gang: - Som om en bombe gikk av i hodet mitt

ANNONSE

Hull-spilleren har ikke spilt fotball siden den alvorlige hodeskaden han pådro seg i Premier League-oppgjøret mot Chelsea i januar.

Midtbaneprofilen med fortid i Tottenham pådro seg kraniebrudd etter å ha smelt kraftig inn i motstander Gary Cahill, hode mot hode.

- Jeg husker faktisk alt fram til operasjonen. Jeg husker innlegget, headingen, at jeg var på banen og at ambulansen kom. Jeg tror jeg tankene mine besto av rein redsel i de sekundene etter kollisjonen, beskriver Mason i et intervju med Daily Mail.

- At man skaller er ganske vanlig i fotball, men dette sammenstøtet var bekymringsfullt. Det skjedde i området rundt tinningen som virker som det er et mykere del av hodet. Det føltes virkelig som en bombe hadde ekspodert i hodet mitt. Så smertfullt var det, utdyper 25-åringen.

Reagerte ikke



Først for noen uker siden fikk han vite av Hulls klubblege hvor ille situasjonen faktisk var. Etter at den grufulle skaden inntraff ble Mason fraktet til St. Mary's-sykehuset i full fart.

- Han sa at en stund etter at jeg kom til sykehuset, jeg tror kanskje det var etter at jeg hadde tatt CT-bilder, så var jeg i en tilstand der jeg ikke reagerte på noe som helst, sier Hull-spilleren.

- De var veldig raske og jeg ble operert etter bare noen minutter. Men det var en livstruende situasjon og det var et sjokk å få høre det. Legen ventet til tida var inne før han fortalte meg alt om ulykken og operasjonen. Hvis jeg hadde fått vite det tidligere, så tror jeg ikke jeg kunne håndtert det, fortsetter han.

Mason har nå fått operert inn 14 metallplater på høyre side av hodeskallen. Arret etter operasjonen var på et tidspunkt et sår som måtte lappes sammen av 42 stifter. 25-åringen mener han ikke ville vært i stand til å fortelle om opplevelsen for bare en uke siden.

Uviss framtid



Foreløpig vet ikke Mason om han kan noen gang kan leve et normalt liv igjen, og i alle fall ikke om han kan spille fotball.

- Det var et kraftig sammenstøt. Jeg fikk brudd på hodeskallen og den knuste i ganske mange biter. Platene jeg har fått operert inn kommer alltid til å være der. Det samme gjelder skruene.

STYGT UHELL: Ryan Mason (til høyre) og Gary Cahill skallet kraftig i hverandre da Chelsea møtte Hull 22. januar. Førstnevnte har ikke spilt fortball siden.

Håret hans har grodd tilbake over arret nå, men Mason mener han ikke ville blitt gjenkjent for ti uker siden. Da var hodet hans betydelig større som følge av hevelsen og blødninger i hjernen.

Også øyehulen til Mason bra rammet og fikk bruddskader. Hull-spilleren forteller også at muskler på siden av hodet måtte kuttes bort under operasjonen. Nå tygger han tyggegummi omtrent hele tida for å bygge opp de samme musklene igjen. En periode var ikke muskulaturen engang festet til kjeven og han var ikke i stand til å åpne munnen.

Kameraten ble igjen



Operasjonen av Mason startet 61 minutter etter uhellet. Klubbkompisen til Markus Henriksen og Omar Elabdellaoui takker Hull-legen Marc Waller for å ha tatt raske beslutninger som brakte ham til spesialister ved St. Mary's-sykehuset. Det var nemlig ikke et tilfeldig valg.

Waller visste at det ville lønne seg å kjøre rett dit og ikke til annet sykehus som ligger nærmere Chelseas hjemmebane.

Hull-kaptein Michael Dawson, som også har fortid i Tottenham, insisterte på å bli i London da laget reiste hjemover. Dawson ville forsikre seg om at den gode vennen hans var utenfor livsfare.

BLE VÆRENDE: Michael Dawson valgte å ikke reise tilbake til Hull da kameraten Ryan Mason skadet seg alvorlig mot Chelsea 22. januar. Her er Hull-kapteinen avbildet på siden av båren til Mason på vei av Stamford Bridge-gresset.

Nå forsøker Mason komme seg tilbake til en mer normalt liv. Midtbanespilleren har vært på treningsfeltet til Hull noen dager, men sliter med utmattelse.

Han forteller til Daily Mail at han blir fort sliten av mye lyd. Mason var også til stede på kampen mot Sunderland nylig. Der brukte han ørepropper for å holde den verste støyen unna.

Balansen har også vært et problem ettersom han fikk skader på det indre øret.

Oppmuntret av Cech



Mason har fått flere sykehusbesøk av Petr Cech. Arsenal-målvakta pådro seg en lignende hodeskade tidlig i perioden som Chelseas faste førstekeeper.

HJALP TIL: Arsenals Petr Cech har erfaring med alvorlige hodeskader.

Samtalene med Cech har bidratt til å berolige Masons kjæreste Rachel, og fått Hull-spilleren til å ikke se helt mørkt på muligheten for et comeback på fotballbanen.

Før keeperveteranen delte sine erfaringer, tenkte Mason først og fremst bare på et noenlunde normalt liv. Å være rundt familien og kunne gå fram og tilbake til butikken ble heller fokuset. Slik tenkte han i alle fall de første fem ukene etter skaden.

- Men så begynte jeg å se på TV igjen, og skrudde på fotballen. Da startet jeg å tenke på å spille igjen. Før det sa jeg til Rachel at jeg ikke så for meg at jeg kunne spille mer. Jeg klarte ikke å se for meg at det var fysisk mulig, forklarer Mason.

Nå er 25-åringen langt mer positiv til et comeback. Men han understreker at han ikke om det blir mulig ennå. F

oreløpig har han fått beskjed om å holde seg i ro i et halvår. Med tanke på trening har Mason foreløpig bare sittet på sykkel og gjort noen styrkeøvelser med egen kroppsvekt.