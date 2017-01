Søndagens Premier League-rykter

ANNONSE

Daily Mirror hevder at Manchester United nå skal være klare til å gi slipp på Wayne Rooney. 31-åringen kan være på vei til Kina, hevder avisen.

Antoine Griezmann kobles bort fra Atlético Madrid. Skal vi tro Daily Mail, kan det bli en duell mellom Arsenal og Manchester United om franskmannens signatur. Begge klubber skal stå klare med 85 millioner pund for å hente angriperen.

Skulle Griezmann forsvinne fra den spanske hovedstadsklubben, kan det gå mot Spania-retur for Alexis Sanchez. The Sun hevder at Atlético Madrid skal være villige til å betale store summer for chileneren.

Jürgen Klopp skal nå være lei av Daniel Sturridge. Spissen virker umotivert, og får det ikke til i Liverpool om dagen. Ifølge Daily Mirror, betyr dette at 27-åringen trolig selges fra Merseyside-klubben innen kort tid. Det er usikkert hvor han til slutt havner.

Sky Sports hevder at kinesiske Tianjin Quanjian har lagt inn et bud på 38 millioner pund for Leicesters Islam Slimani.

Leicester jakter Middlesbroughs Gaston Ramirez. Klubben skal allerede ha fått et bud avslått på uruguayaneren, men forbereder nå et forbedret tilbus. Ifølge Daily Mail, snakkes det om en prislapp på 12 millioner pund for 26-åringen.

Swansea forsøker å hente Jordan Ayew fra Aston Villa. Det melder Daily Mail. Samtidig skal Neil Taylor være på vei motsatt vei, skriver avisen.

Newcastle skal ha fått et bud avslått på James McCarthy. Everton ønsker ikke å selge 26-åringen, og 16 millioner pund var ikke nok til å lokke fram et positivt svar fra blåtrøyene, skriver Daily Mail.