Søndagens Premier League-rykter

Vi begynner dagens ryktespalte hos serieleder Chelsea, som ifølge Sunday People vil gi Real Madrid kamp om signaturen til Manchester City-spiss Sergio Agüero. City-manager Pep Guardiola har imidlertid avvist at stjernespilleren er på vei vekk.

Utsagnet skremmer likevel ikke italienske Inter, som føler seg selvsikre på at de vil klare å hente den argentinske landslagsspilleren, hevder Sunday Express.

En spiller som trolig er på vei inn portene på Stamford Bridge er Bayer Leverkusens Hakan Calhanoglu, som trolig vil være klar for blåtrøyene til sommeren, forteller nettstedet Turkish-Football.com, ifølge BBC.

Vi holder oss i London, men tar ferden videre til Emirates Stadium og Arsenal. Der er Alexis Sanchez pekt ut av Atletico Madrid-manager Diego Simone som Antoine Griezmanns erstatter, melder Daily Mirror. Sistnevnte er ventet å signere for Manchester United i sommer.

BT Sport melder om at Arsene Wenger, som nå har rukket å bli 67 år, vil signere en ny kontrakt med Arsenal, ifølge tidligere spiller Martin Keown. The Times skriver at Wenger skal ha blitt tilbudt en kontraktsforlengelse på to år.

Med det flyr vi nordvestover til Manchester, der Anthony Martial mener at Manchester United-manager Jose Mourinho jobber for å få han bort fra Old Trafford, hevder Daily Mirror. Samme avis skriver også at United-fremtiden til venstreback Luke Shaw er usikker.

USIKKER FREMTID: Manchester Uniteds Anthony Martial føler seg ikke ønsket av manager Jose Mourinho.

En spiller Jose Mourinho ønsker å hente til klubben er svenske Victor Lindelöf. Da må United ut med rundt 50 millioner pund ifølge Daily Express, noe som er 15,5 millioner pund mer enn om de hadde hentet han i januar. Bakgrunnen er at Benfica skal ha betalt for å fjerne utkjøpsklausulen svensken hadde i kontrakten.

Lazios forsvarsspiller Stefan de Vrij er en annen spiller som kan bli klar for United denne sommeren. Ifølge italienske Football Italia skal United være favoritter til å hente 24-åringen, som også er på ønskelisten til Chelsea og AC Milan.

Før vi forlater Old Trafford kan vi også ta med at Marseilles forsvarsspiller Patrice Evra var nære en retur til United, melder Manchester Evening News. Det er spilleren selv som skal ha uttalt dette, og fortalt at det var en «figur» i klubben som satte en stopper for returen, uten å ville nevne navn.

Liverpool-legende Jamie Carragher er kritisk til manager Jürgen Klopp, og mener tyskeren mangler plan B. Samtidig mener Carragher at Klopp må hente inn en ny målvakt denne sommeren, skriver Liverpool Echo.

En annen manager som har det tøft om dagen er Leicesters Claudio Ranieri. I løpet av de siste 14 kampene står de regjerende Premier League-mesterne med kun to seire. Nå skriver ESPN at Ranieri innrømmer at han kan få sparken på bakgrunn av de svake resultatene.

Avslutningsvis tar vi med at Everton og Tottenham begge har vist interesse for Feyenoords 18 år gamle spiss Ozncan Kokcu, ifølge spillerens agent, melder Yahoo.