Søndagens Premier League-rykter

Kontrakter skal reforhandles. Men hvem blir værende?

Sunday Mirror prøver hardt å speile nyhetsbildet på ryktefronten denne søndagen. Ifølge tabloidavisa har Liverpools styre sagt til manager Jürgen Klopp at han får bruke alle pengene som eventuelt kommer inn ved et salg av Philippe Coutinho (25) på nye spillere.

Coutinho skal være på vei til Barcelona, og katalanerne tror de kan sikre seg brasilianeren i januar for 132 millioner pund. 75 av disse millionene skal angivelig forflyttes mellom klubbene via en nedbetalingsplan, skriver Sunday Express.

ESPN melder at en av spillerne som er i kikkerten til Klopp og Liverpool er den 17 år gamle midtbanespilleren Diego Lainez fra Club América i Mexico.

Manchester City kommer ikke til å legge ut agn etter Arsenals superstjerne Alexis Sánchez (28) i januarvinduet. Ligalederen satser heller på å signere chileneren gratis etter sesongslutt, mener Sunday Mirror å vite.

Sun on Sunday påstår Evertons deleier Farhad Moshiri derimot kommer til å tilby Arsenal 30 millioner pund for Sánchez allerede i vinter.

Samme sted kan man lese at The Toffees planlegger å hente inn Sam Allardyce som ny manager. Sunday Mirrors påstand i denne sammenhengen er at styreleder Bill Kenwright ønsker en forlenget periode for fungerende manager David Unsworth.

Samtidig er Everton interessert i å forsterke forsvaret med den unge Sheffield United-stopperen Sam Graham, ifølge Liverpool Echo.

UVISST: Hvor Mesut Özil spiller fra neste sesong er fortsatt uavklart.

Mesut Özil (29) sier at han er hundre prosent fornøyd med å være Arsenal-spiller, men at han fortsatt ikke vet hva som skjer med fotballframtida hans. Uttalelsen gjengis hos SFR Sport.

Tyskerens kontrakt med Arsenal løper ut etter inneværende sesong, og partene har til gode å komme overens om nye betingelser.

Kevin De Bruyne (26) blir Manchester Citys best betalte spiller i historien om det siste kontraktsforslaget, som skal være verdt 250.000 pund i uka, blir skrevet under på. Det hevder i alle fall Daily Star Sunday.

Samme avis rapporterer at David de Gea (26) fortsatt venter på å høre fra Manchester United angående en ny avtale. Den spanske keeperprofilens kontrakt løper ut i juni 2019.

Manager José Mourinho er tilsynelatende mest bekymret for kontraktsituasjonen til Marouane Fellaini (29) akkurat nå. Dette ifølge Sky Sports. Belgieren er bare knyttet til Manchester United ut denne sesongen.

Sunday Express hevder at Mourinho i tillegg er interessert i å hente Fellainis landsmann Thomas Meunier (26). Høyrebacken spiller nå for Paris Saint-Germain.

