Solskjær advarer Joshua King

ANNONSE

Når overgangsvinduet åpner i sommer er trolig King det heteste norske salgsobjektet på markedet etter at han denne sesongen har blitt én av Premier League mestscorende spillere.

Tidligere Manchester United-spiss Ole Gunnar Solskjær advarer imidlertid King, og mener at han vil gjøre lurt i å bli værende i Bournemouth.

- Akkurat nå passer det bra for ham å være fast i Bournemouth. Der spiller han alle kampene, og kan senke skuldrene uten å prestere på topp hver eneste kamp. Det er noe annet å være én av fire klassespisser som roterer på plassene i en større klubb, sier Solskjær til Romsdals Budstikke.

VET HVA SOM KREVES: Ole Gunnar Solskjær er en av få nordmenn som vet hva som kreves av en spiss på et topplag i England.

Den tanken deler også Erik Thorstvedt som uttalte til Nettavisen onsdag at et overgang til en større klubb vil være et sjansespill for King.

- Jeg tror han har det veldig bra av å være der han er. Han har utviklet seg veldig det siste året, og det er først denne sesongen at har begynt å score mange mål. Det å ta en overgang til en større klubb er et lite sjansespill, sa Thorstvedt til Nettavisen.

Solskjær imponert



Solskjær scoret i 1996/97-sesongen 18 mål for Manchester United i Premier League og er med den nordmannen som har scoret flest mål i løpet av en sesong på det høyeste nivået i England.

King har foreløpig 15 mål å vise til denne sesongen, men med tre kamper igjen å spille kan Bournemouth-spissen fortsatt stikke av med Solskjærs rekord.

- Det er artig at Josh er så stabil, og det er ekstra imponerende at han scorer så mye for et lag som ikke ligger i toppen. Han er blitt voksnere både på og utenfor banen. Nå kjenner han fysikken sin bedre, og er flinkere til å takle dårlige perioder. Når Josh er skadefri og «fit» er han en enorm spiller, forteller Solskjær.

LANDSLAGSSPISS: Joshua King har levert varene i Premier League denne sesongen. Her er han i aksjon for Norge på Ullevaal.

Koblet til Tottenham



Denne uken har den norske landslagsstjernen blitt koblet til Tottenham, men King forteller til Nettavisen at han selv ikke er kjent med interessen fra storklubben.

- Det er første gang jeg hører om det, skrev King i en sms til Nettavisen onsdag.

Han synes imidlertid det er hyggelig med oppmerksomheten.

- Kult at jeg blir lagt merke til, men jeg har bare fokus på de tre siste kampene, fortalte den norske landslagsspissen.