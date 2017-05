Southamptons styreformann: - Vi trenger ikke å selge noen spillere i sommer

ANNONSE

Southamptons Virgil van Dijk er blant Premier Leagues mest ettertraktede spillere. Ifølge Liverpool Echo troner van Dijk øverst på Liverpool-manager Jürgen Klopps ønskeliste foran sommerens overgangsvindu. Også Manchester City har blitt koblet til nederlenderen.

Southampton-forsvareren har fortsatt lang tid igjen av sin kontrakt med Southampton, og er på papiret Southampton-spiller frem til 2022.

Tidligere har det blitt spekulert i at Liverpool må punge ut 50 millioner pund, eller omtrent 550 millioner kroner for å sikre seg van Dijk, men nå kommer Southamptons styreformann, Ralph Krueger, med uttalelser som kan være dårlig nytt for Liverpool.

- For første gang siden jeg kom hit (Kruger ankom klubben i 2013/14-sesongen red. anm.) så trenger vi ikke å selge noen spillere, sier Krueger ifølge Liverpool Echo.

STYREFORMANN: Ralph Krueger forteller at Southampton ikke trenger å selge noen spillere i sommer.

- Jeg tror vi beveger oss inn i en ny æra med Southampton. Etter å ha bygget grunnmuren i laget i flere år, er vi nå i en situasjon der vi har mer enn 25 spillere som kan spille en Premier League-kamp, fortsetter Krueger.

Styreformannen ble også spurt direkte om klubben kan takke nei til et bud på 60 millioner pund, eller omtrent 650 millioner kroner, for van Dijk.

- Om vi kan? Ja, slår Krueger fast.

Liverpool Echo spekulerer i om Kruegers uttalelser kommer i håp om å starte en budkrig for van Dijk, som ifølge avisen skal være mest interessert i å spille for en Champions League-klubb.

Krueger forteller også at et flertall av klubbens spillere nå har kontrakter som varer i tre- eller flere år, noe som letter på presset inn mot sommerens overgangsvindu.