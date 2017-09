Spår vanvittig budkrig for Premier League-rettigheter: - Facebook og Amazon er interessert

Både Amazon og Facebook skal være klare til å ta del i budkrigen om TV-rettighetene til Premier League, ifølge Manchester United-direktør Ed Woodward.

Det kan bety enorme inntektsløft for klubbene, skriver The Telegraph.

For øyeblikket er det Sky Sports og BT Sports som eier rettighetene til å vise Premier League i England, men nå skal store selskaper med strømmetjenester stå i kø til å ta over.

I tillegg til nevnte Facebook og Amazon, blir også Google og Netflix trukket frem som mulige budgivere.

Den nåværende treårsavtalen som de engelske TV-selskapene sitter på varer ut neste sesong, men auksjonen for å sikre seg den neste treårsperioden (2019-2022) starter mot slutten av året og avsluttes i februar.

Norsk milliardavtale



Også i Norge skal det snart kjempes om rettighetene til å vise fotball fra øverste nivå i England.

I forrige budrunde var det TV 2 som gikk seirende ut av duellen mot Discovery, men kanalen måtte strekke seg svært langt.

Prislappen skal ha vært på 1,6 milliarder norske kroner for å vise Premier League i en treårsperiode.

Når det snart skal forhandles om TV-rettighetene for en ny periode, vil det være et skrekkscenario for TV 2 og de andre norske TV-selskapene som håper å få vise Premier League dersom de store medieselskapene som Amazon og Facebook også melder seg på budkrigen i Norge.

91 milliarder



Foreløpig er det usikkert om disse aktørene vil forsøke å skaffe seg rettighetene til å vise Premier League utenfor England, men det som er sikkert er at selskapene allerede har vist interesse for å kjøpe rettigheter til å vise idrett.

Facebook tapte budkrigen tidligere denne måneden, men var villige til å betale 444 millioner pund for å skaffe seg de digitale rettighetene til å vise cricket fra Indian Premier League. Amazon har derimot sikret seg rettighetene til å strømme flere amerikanske fotballkamper fra NFL denne sesongen, noe de betaler 37 millioner pund for.

Selskapene må imidlertid være villige til å bla opp langt større summer dersom de skal sikre seg Premier League-rettighetene.

Den eksisterende treårsperioden skal totalt være verdt 8,6 millarder pund, over 91 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Av de 91 milliarder kronene, skal 37 milliarder kroner komme fra TV-avtaler utenfor England.

Mer penger i kassa

Ifølge The Telegraph er det ventet at det vil bli langt dyrere å sikre seg rettighetene for den neste treårsperioden.

Avisen skriver at Sky Sports trolig må betale opp mot 45 prosent mer enn de 4,2 milliarder pundene de betalte for forrige periode, dersom de skal unngå at selskaper som Amazon og Facebook tar over.

Den økende prisen for TV-rettighetene er dårlig nytt for TV-kanalene, men Premier League-klubbene kan imidlertid glede seg over økte inntekter.

Det spekuleres riktignok i at dette igjen vil resultere i enda høyere spillerlønninger og ikke minst at prislappene på spillerne vil øke.

