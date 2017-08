Stadion-vakt skal ha rapportert Agüero til politiet

Hevder å ha blitt slått av den argentinske spissen.

Bournemouth-politiet skal ha mottatt en forklaring fra en vakt på Vitality Stadium som hevder at Sergio Agüero slo han i forbindelse med lørdagens fotballkamp mellom Bournemouth og Manchester City. Det skriver Daily Mails Sam Cunningham på Twitter.

Det oppstod et vilt leven, både blant spillerne og fansen etter Raheem Sterlings 2-1-mål sju minutter på overtid. Det er i forbindelse med dette at hendelsen skal ha oppstått. Ifølge Daily Mail, skal det finnes bildebevis av hendelsen. Kilder innad i Manchester City skal likevel ta alt med knusende ro, og mener Agüero ikke skal trenge å måtte svare for seg etter lørdagens hendelse.

Manchester City så lenge ut til å rote bort to poeng i lørdagens kamp. Charlie Daniels sendte vertene i føringen med et drømmeskudd tidlig i førstomgang, før Gabriel Jesus utlignet til 1-1 kort tid etter. Det var altså ikke før i det 97. minutt at kampen ble avblåst. Matchvinner Sterling pådro seg også sitt andre gule kort i kampen i forbindelse med feiringen av vinnermålet, og ble dermed utvist.

Pep Guardiolas gutter står med sju poeng etter tre kamper i Premier League. Bournemouth har slitt mer. De ligger på nedrykksplass etter å ha tapt alle sesongens tre første kamper.

Exclusive: Police have taken a statement from a Bournemouth steward who alleges Sergio Aguero hit them. Full story @MailSport shortly. — Sam Cunningham (@samcunningham) August 26, 2017

