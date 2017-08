Stoke hindret West Brom tre seire på rad

Peter Crouch arresterte West Brom da de tabbet seg ut.

WEST BROMWICH - STOKE: 1-1

Kampen stod til forventningene da Stoke gjestet The Hawthorns for å møte West Brom til dyst. Masse innlegg og klareringer var et faktum, men det ene innlegget fant Jay Rodriguez, det andre fant ringreven Peter Crouch.

Etter 25 tamme minutter fikk Stoke kampens første store mulighet og det var Kurt Zouma som kom fra dypet. Den utlånte Chelsea-spilleren sendte avgårde et langskudd som gikk via en West Brom-spiller. Ballen duppet ned mot tverrliggeren, men Ben Foster fikk fingrene på ballen og vippet den over mål.

Såpe på hendene

West Brom kom til mange innlegg i løpet av omgangen og takket være en usikker Jack Butland i Stoke-målet ble flere av de farlige. Den engelske målvakten slet med å holde på ballen, men var heldig med å miste ballen til lagspillere.

Stokes sisteskanse fortsatte den dårlige trenden i andre omgang og bør prise seg lykkelig for at West Brom-spissene ikke var giftigere.

Første målet for sesongen

Etter utallige innleggsforsøk kom det befriende 1-0-målet for Tony Pulis' menn, etter 60 spilleminutter. Allan Nyom kom stormende ned langs høyre flanke, før han curlet ballen mot Stoke-målet. Innlegget endte på bakerste stolpe, hvor Jay Rodriguez ventet. Toppspissen stupte ballen i mål med pannebrasken og jublet for sitt første mål i Premier League, for sesongen.

West Brom fikk en god mulighet til å doble ledelsen kort tid etter, da deres nyerverving, Ahmed Hegazi, raget høyest på en dødball. Denne gangen fikk Butland vist hva han er god for og fikk stanset ballen med en enhåndsredning i siste liten.

I neste situasjon kom Hegazi igjen i søkelyset, denne gangen i det negative. Et tamt ble slått inn og det så ut til at Ben Foster hadde full kontroll, men Hegazi ville prøve å klarere ballen foran nesa på West Brom-keeperen. Med et saftig sleivspark endte ballen på bakerste stolpe hvor Peter Crouch stod helt alene. Crouch headet ballen enkelt i mål.

Nå ligger West Bromwich på en 4. plass på tabellen, bak Manchester City og Huddersfield på målforskjell og to poeng bak Manchester United. Stoke står oppført med en seier, en uavgjort og et tap etter sine første tre kamper. «The Potters» står altså med fire poeng og ligger på en 9. plass på tabellen.