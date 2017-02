Storavis hevder Rooney kan bli solgt

ANNONSE

Flere kinesiske klubber tror det kan være mulig å lokke Rooney til Kina før det kinesiske overgangsvinduet stenger i slutten måneden, skriver avisen.

Den engelske spisstjernen får for tiden lite spilletid under United-manager José Mourinho. Flere engelske medier har spekulert i at Rooneys tid hos "de røde djevlene" kan være over til sommeren, men nyrike kinesiske klubber har håp om å overtale England-kapteinen til en overgang allerede nå.

Flere fotballprofiler har flyttet til Kina i det siste. Navn som Carlos Tevez, Axel Witsel, Oscar og Hulk har alle latt seg lokke til spill i den kinesiske superligaen. Astronomiske lønninger er en avgjørende faktor for overgangene. En Wayne Rooney-overgang vil være ligaens foreløpig største kupp. 31-åringen har 18 måneder igjen av sin kontrakt med United, noe som betyr at Manchester-klubben trolig kan innkassere en god slump med penger for kapteinen.

Rooney har kun scoret to seriemål for United denne sesongen. De to fulltrefferne har gjort at han har tatt over scoringsrekorden i klubben fra Sir Bobby Charlton. Charlton hadde 249, Rooney har nådd 250.