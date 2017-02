Storspill og velfortjent seier til Manchester United

MANCHESTER UNITED - WATFORD 2-0:

Anthony Martial er definitivt tilbake i varmen i Manchester Uniteds førsteellever. Lørdag sørget franskmannen for både en målgivende pasning og et mål da Watford ble sendt tilbake sørover med tap i bagasjen.

Sammen med spanske Juan Mata og armenske Henrikh Mkhitaryan utgjorde Martial en offensiv midtbanetrio som lekte med Watford i store deler av kampen.

Formsvikten som har preget kantspilleren deler av denne sesongen ser ut til å være historie. Det ble ettertrykkelig bevist da Martial avsluttet et av mange flotte United-angrep med å sette inn 2-0.

20-åringen brukte fart og finter til å tvinge både forsvarspillere og målvakt hos Watford i kne, før han elegant trillet inn ballen i nærmeste hjørne.

- Han takker for tilliten fra José Mourinho med å score, kommenterte TV 2s Endre Olav Osnes da franskmannen trygget Manchester Uniteds ledelse et kvarter etter pausen.

I janaur ble Anthony Martial ryktet å være på vei bort fra Manchester United etter å ha fått lite spilletid av manager Mourinho.

Dårlige prestasjoner eller ikke, tall fra statistikkbyrået Opta viser at Anthony Martial er en kar som ofte er involvert når laget hans scorer mål.

Siden han debuterte i Premier League forrige sesong har unggutten vært involvert i flere scoringer enn samtlige av lagkameratene sine. 14 mål og åtte scoringer er et bevis på det.

22- Anthony Martial has been involved in more PL goals for Man Utd than any other player since his debut (22 – 14 goals, 8 assists). Potent.